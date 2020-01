TASR

Podľa Djokoviča by sa mali spojiť ATP Cup a Davis Cup

Novak DjokovIč — Foto: TASR/AP

Brisbane 2. januára (TASR) - Podľa srbského tenistu Novaka Djokoviča by sa mali ATP Cup a Davis Cup spojiť do jednej súťaže. Premiérová edícia prvého menovaného podujatia odštartuje v piatok v Austrálii, šesť týždňov po tom, ako sa v Španielsku uskutočnil záverečný turnaj Davisovho pohára v novom šate.

Takisto v ATP Cupe proti sebe hrajú reprezentácie v skupinovom formáte, súťaž nahradila viacero turnajov, ktoré slúžili ako rozbeh pred grandslamovým Australian Open. Djokovič pôsobí v Rade hráčov ATP.

„Potrebujeme jedno veľké svetové podujatie a nie je podstatné, ako sa bude nazývať. Nestane sa to ani na budúci rok, no ak Medzinárodná tenisová federácia (ITF) za Davis Cup a ATP spoja sily, mohli by sme sa dočkať v roku 2022. Dúfam, že sa to podarí, lebo je ťažké presvedčiť najlepších hráčov, aby sa zúčastnili na oboch turnajoch. Je medzi nimi iba šesť týždňov, takže si nepomáhajú ani z hľadiska marketingu a hodnoty súťaže," povedal Djokovič pre agentúru AFP.

S jeho názorom súhlasia aj Kanaďan Denis Shapovalov či Francúz Nicolas Mahut. Srb nastúpi v sobotu proti Kevinovi Andersonovi z Juhoafrickej republiky a na austrálskych dvorcoch sa predstaví skôr než zvyčajne.

V minulosti zavítal až priamo na Australian Open. „Kurty v Melbourne Parku mi vyhovujú a teším sa na návrat. Zrejme nikde sa mi nedarí tak veľmi," dodal sedemnásobný víťaz úvodného grandslamového turnaja sezóny.