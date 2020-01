TASR

Dnes o 10:00 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Pred 100 rokmi sa narodil americký spisovateľ a vedec Isaac Asimov

Jeho meno nesie asteroid 5020 Asimov, ako aj jeden z prototypov humanoidného robota od firmy Honda – Asimo.

Isaac Asimov — Foto: YouTube/MsAlfred1996

Petroviči/Bratislava 1. januára (TASR) – Jeho meno nesie asteroid 5020 Asimov, ako aj jeden z prototypov humanoidného robota od firmy Honda – Asimo. Americký vedec, biochemik a spisovateľ ruského pôvodu Isaac Asimov, od narodenia ktorého uplynie 2. januára 100 rokov, sa stal verejnosti známy najmä vďaka svojim knihám z oblasti vedeckej fantastiky a popularizovaniu najnovších vedeckých poznatkov.

Asimov sa narodil 2. januára 1920 v ruskej dedine Petroviči, ležiacej v Smolenskej oblasti, presný dátum jeho narodenia však nie je známy. Keď mal tri roky, emigrovali jeho rodičia Anna Rachelová a Judah Asimov do Spojených štátov.

Nadaného chlapca zaujali príbehy z oblasti science fiction, ktoré predávali jeho rodičia vo svojom obchode v Brooklyne. Mladý Isaac tieto príbehy nielen rád čítal, ale ako 11-ročný ich už začal aj písať.

Po maturite sa Asimov rozhodol pre štúdium chémie, ktoré ukončil na Kolumbijskej univerzite v roku 1939. V roku 1948 získal vo svojom odbore titul Ph.D. Využil ponuku vysokej školy a zostal na nej pôsobiť ako vysokoškolský pedagóg so špecializáciou na biochémiu. Naďalej sa však venoval svojej záľube - písaniu vedecko-fantastických románov a poviedok.

Prvou vydanou poviedkou začínajúceho spisovateľa sci-fi bola v roku 1939 Marooned Off Vesta, ktorú napísal ako 18-ročný. O dva roky neskôr napísal poviedku Nightfall, ktorú americkí spisovatelia sci-fi zvolili v roku 1968 za najlepšiu vedecko-fantastickú poviedku v dejinách literatúry.

„Napísanie poviedky Nightfall bolo zlomom v mojej profesionálnej kariére. Zrazu som to začal brať vážne a svet vedeckej fantastiky si uvedomil, že existujem. Ako plynuli roky, skutočne sa ukázalo, že som napísal klasiku," povedal Isaac Asimov.

V roku 1942 začal Asimov s písaním poviedok o Základni - umelo vytvorenej galaktickej ríši vo vesmíre. V poviedke Run-Around použil v tom čase po prvý raz pojem robotika. V júli 1942 sa oženil s Gertrude Blugermanovou, s ktorou mal dve deti – syna Davida a dcéru Robin Joan. Po manželskej odluke sa s Gertrude rozviedol a krátko na to sa oženil po druhý raz s americkou autorkou sci–fi Janet O. Jeppsonovou.

Okrem diel z oblasti vedeckej fantastiky zaujala Asimova aj Biblia - Starý i Nový zákon. Vo svojom diele Asimov"s Guide to the Bible približuje jednotlivé knihy Biblie, objasňuje históriu každej a všíma si politické a sociálne súvislosti, za ktorých tá či oná časť Biblie vznikala.

Diela Asimova vychádzali väčšinou v češtine. V slovenčine vyšiel napríklad v roku 1970 román Vo vesmíre niekto vraždí (The Naked Sun), v roku 1977 román Koniec večnosti (The End of Eternity) a v roku 1991 Základňa (Foundation).

Asimov bol humanistom a racionalistom. Uznával úprimné náboženské presvedčenie, bol však proti poverám a mystifikácii náboženského života. Napriek haváriám v jadrovej energetike bol zástancom mierového využitia jadrovej energie. Upozorňoval na zhoršovanie životného prostredia, globálne otepľovanie a ničenie ozónovej vrstvy Zeme.

Asimov, ktorý napísal a vydal viac ako 500 titulov a okolo 90 000 listov a článkov zomrel 6. apríla 1992. Okolnosti úmrtia objasnila o desať rokov neskôr jeho druhá manželka Janet O. Jeppsonová v životopise It"s Been a Good Life. Počas operácie srdca v roku 1983, pri ktorej voperovali spisovateľovi bypass, mu podali krv nakazenú vírusom HIV, čím u neho prepukol AIDS, s ktorým bojoval jeho organizmus deväť rokov.