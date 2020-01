Dominika Pacigová

Prinesiete plastový odpad a dostanete jedlo. Cieľom reštaurácie je motivovať ľudí, aby separovali

Väčšina indických miest zápasí s plastovým odpadom. Mnohí sa však snažia túto nepriaznivú situáciu zmeniť.

AMBIKAPUR 2. januára - V Indii vznikol podnik, ktorého cieľom je motivovať ľudí, aby separovali odpad. Otvorili ho v októbri. Každý, kto má záujem o teplé jedlo, musí splniť jednu podmienku, a to priniesť do kaviarne plastový odpad. Na základe toho dostane chutné jedlo, uvádza portál The Guardian.

Za plasty dostanete jedlo

Reštauráciu The Garbage Cafe otvorili v októbri. Prvotným cieľom bolo informovať verejnosť o potrebe zbierania a odstraňovania odpadu. Ich sloganom je „Viac odpadu, lepšia chuť“.

Ram Yadav bol znepokojený, že mu zamestnávateľ nevyplácal dennú mzdu. Išiel tak do kaviarne s tým, že odniesol kilogram odpadu. Ako odmenu dostal chutné jedlo. „Teplé jedlo, ktoré tu dostanem, mi vydrží celý deň. Je príjemné sedieť pri stole s ostatnými ľuďmi,“ povedal.

Podnik inšpiruje mnohých ľudí, aby separovali odpad. „Jedného dňa prišla do podniku celá rodina s plastami, ktoré vážili okolo sedem kilogramov,“ uviedol primátor mesta Ajay Tirkey.

Podobné koncepty

Väčšina indických miest zápasí s plastovým odpadom. Každý deň sa podľa ministra životného prostredia vyprodukuje okolo 25-tisíc ton plastov, pričom zbiera sa len okolo 14-tisíc.

Podobný koncept však funguje aj v iných mestách. Študenti v Siliguri dávajú každú sobotu jedlo tomu, kto prinesie pol kilogramu odpadu. V Mulugu dávajú mestské úrady kilogram ryže za kilogram plastov. Miestni školáci taktiež chodia zbierať plastový odpad.