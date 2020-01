Klaudia Fiolová

Dnes o 14:09 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní VEĽKÝ PREHĽAD: Koľko voľna nám prinesie rok 2020? Naplánujte si dovolenky už teraz

Skúste si naplánovať dovolenky už začiatkom roka. Podľa kalendára dokážete nakombinovať voľné pracovné dni s vašimi dovolenkami tak, aby vám vyšlo čo najviac dní na oddych.

— Foto: Pixabay

BRATISLAVA 2. januára - Prišiel nový rok a s ním aj nové dovolenky, na ktoré majú zamestnanci nárok zo zákona. Základná výmera dovolenky je najmenej štyri týždne. V prípade zamestnanca, ktorý dovŕši najmenej 33 rokov veku, je základná výmera dovolenky najmenej päť týždňov. Okrem dovoleniek tu máme aj štátne sviatky a dni pracovného pokoja, ktoré môžeme využiť v náš prospech. Keď vychádza štátny sviatok na piatok, alebo na pondelok, vieme si predĺžiť víkend a ušetriť dovolenku. Ako to bude v roku 2020? Prinášame vám prehľad toho, ktoré z 15 dní voľna pripadajú na pracovné dni.

Rok 2020 prinesie extra 11 dní voľna počas pracovných dní

V novom roku nás čaká 15 dní pracovného pokoja a z toho len 4 dni pripadajú na víkend. To znamená, že zamestnancom pribudne až 11 voľných dní navyše popri dovolenkách. Dokopy je to až 31 dní voľna za celý rok, ktoré môžeme vyčerpať. V prípade zamestnancov, ktorí majú už 33 rokov, sa jedná o 36 dní.

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja Foto: Archív: DN

Čaká nás 251 pracovných dní a vrátane víkendov 115 voľných dní

Pracovať by Slováci mali 251 dní, čo je 2008 hodín osemhodinového pracovného času. Vrátane platených sviatkov je to 262 pracovných dní, čiže 2096 hodín. U pracovníkov so 7,5-hodinovou pracovnou dobou je to o čosi menej. Tým bude zaplatených 1882,5 hodín. Spolu s pracovnými sviatkami odrobia 1965 hodín.

Ako využiť dni pracovného pokoja vo vlastný prospech

Skúste si naplánovať dovolenky už začiatkom roka. Podľa kalendára a štátnych sviatkov dokážete nakombinovať voľné pracovné dni s vašimi dovolenkami tak, aby vám vyšlo čo najviac dní na oddych.

Január - Hneď začiatkom roka sa ponúka predĺžený víkend tým, ktorí to chcú využiť. Ak si zoberiete 2. januára a 3. januára dovolenku, nielenže predĺžite víkend o 3 dni, ale k tomu vám pribudne voľno aj 6. januára, lebo je to štátny sviatok. Začiatok roka tak môžete odštartovať hneď so 6 dňami voľna, pričom si vyčerpáte len 2 dni dovolenky.

Apríl - V apríli máme tradične veľkonočné sviatky, ktoré tento rok prinesú 2 dni voľna navyše. Keďže štátny sviatok je piatok a pondelok, získate tým 4 dni oddychu, ktoré môžete stráviť s rodinou, alebo sa vybrať na výlet. Ak sa chystáte na kratšiu dovolenku do zahraničia, môžete si ju predĺžiť, ak si budete čerpať pár dní z vašej dovolenky. V tomto prípade môžete byť skoro polovicu mesiaca doma.

Máj - Mesiac máj prináša 2 dni voľna navyše, ktoré vychádzajú na piatok, takže predĺžený víkend je zaručený.

September - Oba septembrové sviatky pripadajú na utorok. To znamená, že keď si vyčerpáte 2 dni dovolenky, budete mať 2 predĺžené víkendy, ktoré môžete stráviť na horách alebo pri vode.

November - Aspoň jeden novembrový sviatok pripadá na pracovný deň, čo je utorok. Vďaka nemu si môžete predĺžiť víkend a stačí na to minúť len 1 deň dovolenky, aby ste získali 4 dni oddychu.

December - Koniec roka poteší 2 dňami extra voľna. Ak vám zostala ešte dovolenka, môžete si ju vyčerpať pred Vianocami a následne aj po nich. Voľno tak budete mať necelé dva týždne.