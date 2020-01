TASR

Rakúski konzervatívci a Zelení sa dohodli na zostavení vlády, potvrdil to aj Kurz

Predseda konzervatívnej Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) a bývalý kancelár Sebastian Kurz v stredu oznámil, že jeho strana sa po náročných rokovaniach dohodla na vytvorení koaličnej vlády so Zelenými.

Sebastian Kurz a Werner Kogler — Foto: TASR/AP

„Boli to náročné rokovania, ale výsledok je veľmi dobrý," povedal Kurz na spoločnej tlačovej konferencii so šéfom Zelených Wernerom Koglerom, informovala agentúra AP. „My aj Zelení budeme môcť splniť svoje predvolebné sľuby," povedal Kurz. Podľa neho sa im podarilo "spojiť to najlepšie z oboch svetov".

Kogler súhlasil, že koaličné rokovania neboli jednoduché. Podľa jeho slov by sa Rakúsko malo stať v Európe priekopníkom v boji proti klimatickej zmene, píše agentúra AFP. Predsedovia oboch strán zároveň naznačili reformy v daňovom systéme tak, aby znížili daňové zaťaženie Rakúšanov - hlavný prísľub ÖVP -, ale zároveň zaviedli vyššie ekologické dane v súlade s kampaňou Zelených.

Obaja politickí lídri novinárov informovali, že program budúcej vlády obe strany predstavia vo štvrtok. Ak sobotňajší zjazd Zelených schváli vládny program a zoznam ministrov, nový kabinet bude môcť zložiť prísahu do rúk spolkového prezidenta Alexandra Van der Bellena.

Rakúsko tak bude mať krátko po začiatku nového roka prvýkrát vládu, v ktorej sú Zelení. Zároveň pôjde o ich prvú takúto spoluprácu s konzervatívcami.

Septembrové voľby vyhrala ÖVP so ziskom 37,46 percenta. Zelení, za ktorých hlasovalo rekordných 14 percent voličov, skončili na štvrtom mieste. V predchádzajúcich voľbách v roku 2017 zostali Zelení pred bránou spolkového parlamentu.