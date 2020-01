TASR

Všetky detské ihriská budú musieť dostať meno a prejsť kontrolou bezpečnosti

Od januára čakajú prevádzkovateľov verejných ihrísk po celom Slovensku nové povinnosti.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 1. januára (TASR) - Od januára čakajú prevádzkovateľov verejných ihrísk po celom Slovensku nové povinnosti. Za neskontrolované ihriská a za nedodržanie základných povinností vlastníka ihriska môžu dostať majitelia aj niekoľkotisícovú pokutu. Vyplýva to zo zákona o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska.

Podľa údajov, ktoré majú k dispozícii kontrolóri TÜV SÜD Slovakia, prejde ročnou kontrolou odborníkov 30 percent detských ihrísk. Po novom by malo byť skontrolovaných až 95 percent ihrísk.

„Pri kontrole zisťujeme, že zariadenia majú veľakrát konštrukčné nedostatky, napríklad nízke zábrany proti pádu, zábrany s vodorovnými alebo šikmými priečkami, ktoré môžu deti použiť ako stupienky na lezenie, nevyhovujúce uhly rámp alebo strmých hracích a prístupových prvkov, nedostatočné zabezpečenie proti pádu, otvory, v ktorých môžu deti uviaznuť alebo si zakliesniť prsty," priblížil Miroslav Turza z TÜV SÜD Slovakia.

Prevádzkovatelia detských ihrísk budú musieť po novom nahlasovať všetky úrazy, ktoré sa na ihrisku stanú, a tiež si budú musieť viesť evidenciu úrazov a sprístupniť ju na žiadosť orgánu dohľadu.

Okrem toho všetky ihriská musia prejsť po nainštalovaní vstupnou kontrolou odborníkov a následne sa tejto kontrole podrobiť aj každý rok. Cieľom je zvýšiť bezpečnosť. Odborníci z praxe sprísnenie kontroly vítajú. Ak ihrisko neprejde vstupnou kontrolou, hrozí podľa zákona pokuta od 200 eur do 50.000 eur.

Novému zákonu však TÜV SÜD Slovakia vyčíta, že kontrolou nebudú musieť prejsť dočasné ihriská, napríklad na jarmokoch. „Tieto zariadenia sa častejšie rozoberajú a skladajú, a preto je aj vyššia pravdepodobnosť nesprávnej inštalácie," uviedol Turza.

Novinkou je aj to, že všetci, ktorí prevádzkujú verejnosti prístupné ihrisko, budú musieť do konca roka vymyslieť meno pre každé ihrisko v ich správe. A to aj v prípade, že ide len o jednu šmykľavku či kolotoč. Názov ihriska budú musieť umiestniť na viditeľné miesto spolu s jeho adresou, údajmi vlastníka ihriska aj informáciou, v ktorých mesiacoch je prístupné verejnosti. Ak to nespravia, hrozí im pokuta od 100 eur až do 30.000 eur.