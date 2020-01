TASR

Dnes o 09:55 čítanie na minútu 0 zdieľaní Plošná ťažba v národných parkoch je od januára zakázaná

Nová legislatíva má tiež priniesť nové právomoci Štátnej ochrane prírody (ŠOP) SR.

Na snímke Sokolie skaly v južnej časti Národného parku Slovenský raj nad obcou Stratená v okrese Rožňava. — Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 1. januára (TASR) - Plošná ťažba v národných parkoch a vzácnych územiach bude zakázaná. Vyplýva to z novely zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorá v stredu vstúpila do platnosti. Nová legislatíva má tiež priniesť nové právomoci Štátnej ochrane prírody (ŠOP) SR.

Podľa novely má byť náhodná ťažba nezákonná. Po novom bude tiež potrebný súhlas štátnych ochranárov pri akýchkoľvek krokoch, ktoré by mohli ohroziť prírodu v národných parkoch. Týka sa to napríklad ťažby dreva, výstavby, výkopov zeminy alebo zásahov do vodných tokov.

Súhlas na výrub drevín mimo zastavaného územia obce majú podľa novely vydávať okresné úrady, a nie obce ako doteraz, pričom to má byť podľa Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR podmienené súhlasom ŠOP.

Novela tiež umožňuje vyznačiť územie, v ktorom sa bude môcť pohybovať aj mimo vyznačeného chodníka. Obce by mali viesť evidenciu využitia finančných prostriedkov z náhrad za vyrúbané dreviny. Envirorezort chce zároveň vytvoriť informačný systém, ktorý verejnosti aj orgánom štátnej správy poskytne údaje, na základe ktorých bude možné jednoznačne identifikovať hranicu chránených území a ich ochranných pásiem.

Minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd) priblížil, že zásluhou novely bude potrebný súhlas štátnych ochranárov pri akýchkoľvek krokoch, ktoré by mohli ohroziť prírodu v národných parkoch. Právomoc štátnych ochranárov sa rozširuje na viac ako 400 000 hektárov vzácneho územia na Slovensku. Podľa neho to predstavuje takmer 10 percent rozlohy Slovenska.