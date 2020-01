TASR

Dnes o 09:09 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Pittsburgh prišiel o oporu. Guentzel si kuriózne zranil rameno, chýbať bude do konca sezóny

Hokejisti Pittsburghu Penguins sa budú musieť do konca sezóny zámorskej NHL zaobísť bez Jakea Guentzela.

Jake Guentzel po góle proti Ottawe, pri ktorom sa zranil — Foto: TASR/AP

Pittsburgh 31. decembra (TASR) - Hokejisti Pittsburghu Penguins sa budú musieť do konca sezóny zámorskej NHL zaobísť bez Jakea Guentzela. Dvadsaťpäťročný útočník utrpel v noci na utorok v domácom víťaznom súboji proti Ottawe Senators (5:2) zranenie ramena a musel sa podrobiť operácii. Odhadovaná doba rekonvalescencie je 4 až 6 mesiacov.

Guentzel sa kuriózne zranil v záverečnej tretine po strelení piateho gólu „tučniakov". Po presnom zásahu sa Američan zrazil s obrancom hostí Thomasom Chabotom a nepríjemne narazil do mantinelu. Hneď po incidente zamieril do šatne a viac do zápasu nezasiahol. „Vyzeralo to skutočne zle. Vždy je nebezpečné, ak hráč v takej rýchlosti narazí na mantinel," uviedol po zápase tréner Penguins Mike Sullivan.

Guentzel si v doterajšom priebehu sezóny pripísal 20 gólov a 23 asistencií, so 43 bodmi v 39 zápasoch je naproduktívnejší hráč svojho tímu. Informáciu priniesol oficiálny portál profiligy.