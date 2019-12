Klaudia Fiolová

Dnes o 18:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Zábavné hry na Silvestra, na ktoré potrebujete len dobrú partiu

Oživte si svoju silvestrovskú zábavu a oslávte začiatok nového roka plný smiechu v kruhu vašich najbližších.

Ilustračné foto — Foto: Pixabay

BRATISLAVA 31. decembra - Veľa ľudí strávi Silvestra v kruhu rodiny alebo priateľov, buď doma, alebo na chate. Čo by to bolo za oslavu, keby na nej chýbala zábava vo forme hier? Nie každý má doma spoločenské hry, preto vám prinášame práve také, ku ktorým potrebujete len dobrú partiu a skvelú náladu. Oživte si svoju silvestrovskú zábavu a oslávte začiatok nového roka plný smiechu v kruhu vašich najbližších.

Dabujte

U tejto hry sa rozhodne zasmejete. Vyberte si váš obľúbený film, zapnite si ho a rozdeľte si úlohy. Každý bude dabovať niektorú z hlavných postáv. Zapojte svoju fantáziu. Pokojne si vyberte aj český alebo slovenský film, ktorý poznáte, a vymýšľajte si texty. Uvidíte, aký vtipný bude výsledok vašich scenárov.

Opite sa filmovo

Opäť jedna filmová hra. Vyberte si film, ktorý dobre poznáte, najmä jeho slová. Zvoľte spoločne slovo, ktoré sa v ňom veľa opakuje, napríklad fráza „choď preč" alebo „trhni si". Pri každom vyslovení toto slova si musíte potom spoločne vypiť. Ak pozeráte napríklad nejaký bojový film, tak sa môžete zhodnúť na tom, že pri každom jednom údere si dáte panáka. Víťazom sa stáva ten, kto zostane do polnoci triezvy.

Mačka

Sadnite si na zem do kruhu. Vždy jeden z vás bude mačkou a kľakne si do stredu. Otočí sa k niekomu a „zamňauká". Ten, čo sedí oproti nemu, musí mačku pohladkať a povedať: „Aj ty si naša malá milá mačička". Pri tejto vete sa nemôžete zasmiať. Ak sa zasmejete, musíte sa s mačkou vymeniť a dostanete sa doprostred kruhu. Celé sa to opakuje stále dookola a verte, že s pribúdajúcim časom to bude čím ďalej, tým zábavnejšia. Udržať kamennú tvár nebude až také ľahké, ako sa na prvý pohľad zdá.

Hlad

Rozmiestnite po byte alebo pred chatou jedlo. Zoberte si rožky, sladkosti, salónky, klobásu, jednoducho všetko, čo sa dá uviazať špagátom. Potom ho zaveste ľubovoľne na luster alebo strom tak, aby sa dali zjesť aj bez toho, aby ste použili ruky. Vydajte sa do terénu a zjedzte toľko, koľko vládzete. Vyhráva ten, kto zjedol najviac rozmiestneného jedla.

Minca

Rozdeľte sa na dve skupiny. Jedna skupina bude mať mincu, ktorú si hráči budú posúvať medzi sebou pod stolom. Keď druhá skupina povie „STOP", hráči musia položiť ruku dlaňou dole na stôl. Druhá skupina potom musí uhádnuť, kto zo súperov má mincu. Musíte pozorne počúvať, kto cinkol, keď si položil ruku na stôl. V prípade, že sa podarí uhádnuť, kde je minca, sa družstvá vymenia.