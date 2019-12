Dobré noviny

Dnes o 20:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Najvtipnejšie videá roka 2019. Tieto zábery vás zaručene pobavia

Pripomeňte si s nami najvtipnejšie videá roka 2019 a naposledy sa v tejto dekáde poriadne zasmejte.

BRATISLAVA 31. decembra - Humor je korením života, a internet je ho veru plný. K poslednému dňu roka neodmysliteľne patrí (humor, nie internet, hoci...), pripomeňte si preto s nami najvtipnejšie videá roka 2019 a naposledy sa v tejto dekáde poriadne zasmejte.

Vtip Michala Hudáka valcoval slovenský internet

Michal Hudák je známy svojimi vtipmi a dobrou náladou. Opäť presvedčil divákov, že má zmysel pre humor. Vtip, ktorá prednedávnom zazdieľal aj s divákmi, má na konte viac ako milión zhliadnutí a 20 000 zdieľaní. Po videu je dobrá nálada zaručená.

Otecko napodobňuje grimasy svojho bábätka

Bábätká neovládajú mimiku, nevedia rozprávať, ale za to, keď sa im niečo nepáči, vedia to dať jasne najavo. Rodičia pri nich zažívajú niekedy naozaj vtipné momenty a práve tieto okamihy sa snažil zachytiť aj otecko, ktorý napodobňuje grimasy svojej malej dcérky. Kým je to pri malom dieťatku veľmi zlaté, u dospelého človeka to vyzerá viac ako vtipne.

Drsný Aquaman vtipným videom dokázal, že bojuje proti plastom

Jason Momoa, známy aj ako predstaviteľ komiksového hrdinu Aquamana, bojuje za lepšiu planétu. V júni na svojom profile zverejnil video, kde ľudí vyzýva, aby prestali používať plastové fľaše a našli si inú alternatívu. Na začiatku videa doslova vyrazí plastové fľaše z rúk dvoch svalnatých chlapov.

Jedným z nich je jeho kamarát Mada, ktorý je profesionálnym wrestlerom. V ďalšom zábere už Momoa sedí vo vani, s modrinami na tvári a snaží sa schladiť ľadovou vodou, ktorú, samozrejme, pije zo skleneného pohára. „K plastom existujú aj iné alternatívy, ktoré chránia prírodu. Myslime na našu planétu a budúce generácie, ktoré sú od nás závislé. Poďme príkladom a prestaňme používať jednorázové plastové fľaše," dodáva na konci vtipného videa.

Keď mama ráno na kamere videla, čo jej deti v noci vystrájali, musela sa podeliť

Uznávame, toto video je vo svojej podstate viac roztomilé ako vtipné, ale pri tom, ako braček pomáha malej sestričke dostať sa z privysokej postele, sa určite zasmejete. Krásne.

Dcérka dala svojim rodičom vlastné mená. To, čo vyšlo z jej úst, baví celý internet

Deti. Čo viac k tomu dodať? Roztomilé stvorenia, ktoré raz vyrastú. Dovtedy však rodičom robia radosť, tí najmenší aj takúto. Malá princezná z videa sa rozhodla, že bude svojich rodičov volať po svojom, nie klasicky mamina a ocino.

Jej roztomilé prezývky však nápadne pripomínajú čosi iné, a to hlavne v otcovom prípade. Radoslav píše: „Manželka je celkom v pohode, ale ja mám trošku problém. Hlavne v obchode a na ulici.“