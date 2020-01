Dominika Pacigová

Včera o 20:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Ušetríte, budete lepšie spať a zlepšíte si celkové zdravie. Suchý január by ste mali skúsiť aj vy

Nový trend skúšajú tisícky ľudí z celého sveta. Mesiac bez alkoholu by si mal vyskúšať každý, kto chce lepšie spať, zlepšiť si fungovanie imunitného systému či ušetriť pár eur.

Foto: Ilustračné — Foto: pexels.com

SUSSEX 1. januára - Dry January alebo v preklade Suchý január môže byť pre vaše zdravie veľmi prospešný. Základom je vzdať sa akýchkoľvek alkoholických nápojov počas celého mesiaca. Ak sa do tejto výzvy pustíte, určite to neoľutujete. Je veľká pravdepodobnosť, že budete lepšie spávať, zlepší sa vám imunitný systém, zhodíte pár kíl, ušetríte peniaze a budete sa cítiť lepšie, uvádza University of Sussex.

Pozitívne výsledky

Richard de Visser, psychológ z Univerzity v Sussexe, viedol výskum v januári v roku 2018. Sledoval osemsto ľudí, ktorí podstúpili tento „očistný“ mesiac. Ľudia, ktorí pili v priemere štyri dni, po suchom januári to boli už len tri dni. Klesol aj počet vypitých pohárikov. Výskum Univerzity v Sussexe dokázal:

až 93 % účastníkov výskumu zaznamenalo úspech

88 % z nich ušetrilo peniaze

71 % spalo lepšie

70 % cítilo, že zlepšilo svoje zdravie

58 % znížilo svoju váhu.

Ďalší výskum tieto výsledky len potvrdzuje. Podľa slov Georga Kooba, riaditeľa Národného inštitútu pre zneužívanie alkoholu a alkoholizmus, je dôležité pristupovať k Dry Janurary zodpovedne. Najprv by ste si mali položiť otázku, prečo by ste to chceli vyskúšať. Okrem toho by ste mali zvážiť, koľko alkoholu pijete v dnešných dňoch a čo je vaším cieľom. Ak sa však rozhodnete vyskúšať mesiac bez alkoholu, určite to neoľutujete, uvádza portál Self.

Zlepšíte si zdravie

Január bez alkoholu by mal byť prospešný nielen pre vaše zdravie, ale aj pre vás. V prvom rade, zlepšíte si celkové zdravie. Okrem toho zistíte, ako sa vaše telo cíti a funguje bez alkoholu. Ak však máte dlhodobé zdravotné problémy spôsobené pitím, nemali by ste čakať zázraky.

Budete spať lepšie

Ak si stanovíte novoročné predsavzatia, podarí sa vám ich lepšie plniť. Budete sa držať zdravých stravovacích návykov, prestanete vynechávať tréningy a budete lepšie spať. Mesiac bez alkoholu, pravidelný spánok a zdravý životný štýl môže mať taktiež pozitívny vplyv na fungovanie vášho imunitného systému.

Môžete zhodiť pár kíl

Alkohol nemá žiadne výživové látky, no obsahuje kalórie. Ak prestanete piť, budete prijímať menej kalórií a na konci mesiaca môže na váhe svietiť nižšie číslo. „Alkohol zvyšuje kalórie, ale nerobí nás spokojnými. Častokrát túžime po jedle,“ hovorí dietologička Jessica Cording.

Je veľká šanca, že prehodnotíte vzťah k alkoholu

Keď zvládnete celý január bez alkoholu, na konci mesiaca by ste si mali položiť základné otázky. Dôležité je zodpovedať si, či sa cítite lepšie, zdravšie, či ste produktívnejší a koľko peňazí ste ušetrili. Suchý január môže mať nespočetne veľa pozitívnych účinkov. Vy sa však musíte rozhodnúť, či ste odhodlaní vyskúšať tento trend.