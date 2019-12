TASR

Bežci sa môžu počas Silvestra zapojiť do behu cez bratislavské mosty

Tradičné bežecké podujatie sa uskutoční v utorok 31-krát. Informuje o tom Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta.

Silvestrovský beh cez bratislavské mosty 31. decembra 2018 v Bratislave. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 31. decembra (TASR) – Počas posledného dňa v tomto roku sa môžu príležitostní, ale aj aktívni bežci zapojiť do silvestrovského behu, ktorý povedie cez bratislavské mosty.

Trať štartuje pri Ekonomickej univerzite v bratislavskej Petržalke, odkiaľ povedie cez Prístavný most, Prístavnú ulicu, Most Apollo, nábrežie Dunaja, cez Starý most dvakrát, opäť cez nábrežie Dunaja do cieľa pod Most Lafranconi.

Organizátori informovali, že z technických príčin je Most SNP z trate vyradený. Dĺžka trate je 10,6 kilometra. Stálym organizátorom podujatia je mesto Bratislava so svojou Správou telovýchovných a rekreačných zariadení. Vlani sa na pretekoch zúčastnilo viac ako 1000 bežcov.