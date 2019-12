Klaudia Fiolová

Dnes o 16:19 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Policajti radia: Ak chcete dnes používať pyrotechniku, dodržujte tieto zásady

Policajti budú aj v tieto dni a dlhú silvestrovskú noc na celom Slovensku dohliadať na verejný poriadok v uliciach, bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, či odhaľovať páchateľov trestných činov

Pohľad na ohňostroj počas novoročných osláv 1. januára 2019 v Bratislave. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

BRATISLAVA 31. decembra - Je koniec roka a Silvester mnohí oslavujú v spoločnosti kamarátov. Ako býva zvykom, oslavy Nového roka sa na niektorých miestach nezaobídu ani bez ohňostrojov či petárd. Veľa ľudí si kupuje pyrotechniku na doma, ale nie každí si prečíta aj návod na použitie. V niektorých prípadoch môže dôjsť namiesto farebnej parády na oblohe aj k úrazom. Polícia Slovenskej republiky preto radí, ako správne používať ohňostroje, aby sa dodržala bezpečnosť a verejný poriadok na uliciach.

Zásady správneho používania pyrotechniky

Muži zákona zverejnili na svojom oficiálnom Facebooku pár dôležitých zásad, ktoré by mal dodržiavať každý, kto má v pláne použiť pyrotechniku na Silvestra. Taktiež varujú pred alkoholom za volantom a nezodpovedným správaním v podnikoch. Buďte ostražití, aby ste prvý deň v roku strávili doma v pohode a nie na policajnej stanici.

Pri kúpe zábavnej pyrotechniky si treba dávať pozor na to, čo kupujete. Pyrotechniku kupujte len u certifikovaných predajcov a s návodom . Je nebezpečné vyrábať si zábavnú pyrotechniku doma, či kupovať ju od pouličných predavačov bez návodu na použitie.

. Je nebezpečné vyrábať si zábavnú pyrotechniku doma, či kupovať ju od pouličných predavačov bez návodu na použitie. Nedávajte si výrobky zábavnej pyrotechniky do vreciek odevov, ale uchovávajte ich mimo svojho tela.

odevov, ale uchovávajte ich mimo svojho tela. Pred odpálením si vždy prečítajte návod a podľa neho konajte.

a podľa neho konajte. Zistite, či je na pyrotechnike dosť dlhá zápalná šnúra , až potom ju zapáľte.

, až potom ju zapáľte. Rakety pred odpálením nezapichnite do zeme, ale vložte do fľaše naplnenej pieskom . Nikdy ich neodpaľujte pod stromami, ale len na voľnom priestranstve, tak, aby neohrozovali druhých ľudí.

. Nikdy ich neodpaľujte pod stromami, ale len na voľnom priestranstve, tak, aby neohrozovali druhých ľudí. Pozor na rakety, na ktorých zhorí zápalná šnúra a nevybuchnú . Nepribližujte sa k nim hneď a nepokúšajte sa ich opätovne odpáliť. Je to veľmi riskantné.

. Nepribližujte sa k nim hneď a nepokúšajte sa ich opätovne odpáliť. Je to veľmi riskantné. Nezabúdajte na tých, ktorí sa výbuchov boja - starších ľudí a zvieratá. Predovšetkým psíky veľmi zle znášajú ohlušujúce explózie. Buďte preto ohľaduplní.

Mnohí trávite koniec roka s rodinou či priateľmi mimo bydliska. Pri odchode z bytu zavrite okná a zamknite vchodové dvere. Kľúč nepatrí pod rohož, vezmite ho so sebou. Ak máte zabezpečovacie zariadenie, určite ho aktivujte.

V preplnených hromadných dopravných prostriedkoch, v podnikoch, či v uliciach majte pod kontrolou osobné veci, ako sú doklady, mobil alebo peniaze. Neodporúčame mať so sebou vyššiu hotovosť. Odložené oblečenie či kabelku v podniku majte taktiež na očiach. Pri odchode na parket nenechávajte nápoj bez dohľadu. Kým sa k stolu opäť vrátite, v nápoji už môže pribudnúť droga. Po vypití môžete nad sebou stratiť kontrolu, v iných prípadoch môžete upadnúť do útlmu. To využije páchateľ, ktorý vám drogu do pohára pridal. V bezvládnom stave vás ľahko okradne alebo sa môžete stať objektom sexuálneho trestného činu. Ak ste drink čo i len na chvíľu nechali bez dohľadu, objednajte si radšej nový.

Vodičom, ktorí sa po oslave nového roka chystajú za volant, pripomíname, aby nesadali za volant, po tom ako pili alkohol. Ohrozujete seba, svojich príbuzných, či známych v aute, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky. Keďže chodci a cyklisti sú najzraniteľnejšími účastníkmi cestnej premávky, odporúčame vždy používať pre vlastnú bezpečnosť reflexné prvky. Len tak vás môže vodič dobre, ale hlavne včas uvidieť. Chodci, predvídajte, prechádzajte cez cestu len na miestach na to určených, vyhýbajte sa rizikovým úsekom, nepreliezajte zábradlia, neriskujte.

Cyklisti, sledujte dianie okolo seba a vždy sa presvedčte o bezpečnom prejazde, dávajte viditeľne a včas znamenie rukou o zmene smeru jazdy, na zvýšenie svojej bezpečnosti používajte prilby, chrániče a reflexné prvky.