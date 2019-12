TASR

Včera o 23:20 čítanie na minútu 0 zdieľaní MS v hokeji do 18 rokov: Slovenky neuspeli na úvod baráže, podľahli Švajčiarkám

Zverenkám Petra Kúdelku nevyšla prvá tretina, v ktorej inkasovali štyrikrát.

Slovenská brankárka Nikola Zimková v akcii proti Švajčiarkam — Foto: iihf.com/Chris Tanouye

Bratislava 30. decembra (TASR) - Slovenské hokejistky do 18 rokov prehrali v prvom zápase baráže o udržanie sa v A-kategórii MS tejto vekovej kategórie so Švajčiarkami 1:4. Zverenkám Petra Kúdelku nevyšla prvá tretina, v ktorej inkasovali štyrikrát. Čestný úspech domácich Sloveniek dosiahla v 54. minúte Romana Halušková.

Baráž o záchranu sa hrá na dve víťazstvá, druhý zápas je na programe v stredu 1. januára 16.30. Prípadný tretí duel bude o deň neskôr v rovnakom čase.

Baráž o udržanie v A-kategórii - 1. zápas: Švajčiarsko - Slovensko 4:1 (4:0, 0:0, 0:1) Góly: 7. Staubová (Zimmermannová, Leemannová), 10. Zimermannová (Zoggová, Gianolová), 14. Zimermannová (Staubová), 16. Bachmannová (Leemannová) - 54. Halušková (Matejkovám Jašková). Rozhodovali: Arianová Lortieová (Kan.), Strohmengerová (Nem.) - Hanleyová (USA), Wang Chuej (Čína), vylúčené: 1:4 na 2 min, presilovky: 2:1 oslabenia: 0:0 Švajčiarsko: Spiesová - Bessonová, Leemannová, Martiová, Christenová, Gianolová, Bächlerová, N. Bachmannová, Messerliová - Salzgeberová, Freyová, Merzová - Staubová, Ingoldová, Surdezová - S. Bachmannová, Büchiová, Thalmannová - Harjuová, Zoggová, Zimermannová Slovensko: Medviďová (16. Zimková) - Vysokajová, Sternová, Leskovjanská, Slováková, Jašková, Vrbinská, Kušmireková, Giertlová - Kapičáková, Halušková, Matejková - Klimantová, Schredlová, Fančovičová - Dobošová, Štetiarová, Lahová - Hudáková, Kučerová, Kušmíreková

Rozhodla katastrofálna prvá tretina

Slovenky odštartovali katastrofálne a už v prvej tretine inkasovali štyrikrát. Švajčiarky sa prvýkrát tešili v 7. minúte, keď presilovku využila Staubová. O tri minúty neskôr zdvojnásobila ich vedenie Zimmermannová a tá istá hráčka priala v 14. minúte tretí švajčiarsky gól. V 16. minúte Slovenky inkasovali štvrtýkrát, presadila sa Bochmannová. Jej zásah vyhnal z bránky Medviďovú, ktorú nahradila Zimková.

Slovenkám výmena brankárok pomohla, v druhej tretine Zimková chytili všetkých osem striel súperiek. Na druhej strane však Slovenky nedokázali presadiť v útoku, Švajčiarky si tak ustrážili pohodlné vedenie 4:0.

V záverečnej tretine sa Slovensko predsa dočkalo aspoň čestného zásahu. Postarala sa oň Halušková v 54. minúte, keď využila jedinú presilovú hru Sloveniek.

Postup pre Ruski a Fínky

Hokejistky Fínska postúpili do semifinále MS žien do 18 rokov v Bratislave. V pondelkovom zápase štvrťfinále zdolali Češky 3:1. O účasť vo finále si zahrajú s obhajkyňami titulu Kanaďankami. Do semifinále postúpili aj Rusky, ktoré zdolali Švédky 4:0. V boji o finále sa stretnú s USA.