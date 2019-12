TASR

Včera o 23:01 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní MS v hokeji do 20 rokov: Slováci hladko prehrali so Švajčiarskom, dostali sedem gólov

Účinkovanie v A-skupine, z ktorej zverenci trénera Róberta Petrovického už postúpili do štvrťfinále uzavrú v utorok duelom so Švédmi.

Slovenskí reprezentanti — Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Třinec 30. decembra (TASR) - Slovenskí hokejisti do 20 rokov prehrali vo svojom treťom zápase na MS tejto vekovej kategórie v Třinci so Švajčiarskom 2:7 a do štvrťfinále pôjdu zo štvrtého miesta. Góly Slovákov strelili Martin Faško-Rudáš a Róbert Džugan.

A-skupina: Třinec Slovensko - Švajčiarsko 2:7 (0:3, 1:2, 1:2) Góly: 39. Faško-Rudáš (Okuliar), 47. Džugan (Čajkovič, Mudrák) - 8. Kohler (Berni, Nussbaumer), 11. Kohler (Nussbaumer, Moser), 15. Nussbaumer (Verboon), 34. Knak (Jobin), 40. Schmid (Aebischer), 51. Henauer (Moser, Nussbaumer), 53. Verboon (Kohler). Rozhodovali: Campbell (Kan.), Pešina (ČR) - Lederer (ČR), Merten (Nem.), vylúčení: 6:7 na 2 min, presilovky: 1:2, oslabenia: 1:0, 4915 divákov. Slovensko: Hlavaj (15. Vyletelka) - Dlugoš, Bučko, Kňažko, Vitaloš, Česánek, Mudrák, Stacha, Turan - Džugan, M. Minárik, Faško-Rudáš - Okuliar, Kováčik, Čajkovič - Tkáč, Paulíny, Mrázik - Ďurina, J. Minárik, Jendek Švajčiarsko: Hollenstein - Aebischer, Berni, Moser, Guggenheim, Henauer, Pezzullo - Patry, Schmid, Wetter - Kohler, Nussbaumer, Verboon - Berri, Mettler, Gerber - Knak, Salzgeber, Jobin - Sopa Tabuľka A-skupiny: 1. Švédsko 3 2 1 0 0 14:6 8 2. Fínsko 3 2 0 1 0 17:5 7 3. Švajčiarsko 3 2 0 0 1 14:10 6 4. SLOVENSKO 3 1 0 0 2 6:16 3 -------------------------------- 5. Kazachstan 4 0 0 0 4 7:21 0

Na strely vyhrali, na góly nie

Slováci nezačali dobre, už po 79 sekundách putoval na trestnú lavicu Kováčik. Švajčiarski hokejisti presilovku nevyužili a o štyri minúty neskôr mali k dispozícii početnú výhodu slovenskí reprezentanti. V nej neskórovali, ale krátko po návrate Patryho zazvonila žrď po strele Okuliara.

Udrelo však na druhej strane, keď Kohler dôrazne dostal puk za Hlavajov chrbát a na konci 8. minúty otvoril skóre. Helvéti sa dostali na koňa a v polovici prvej tretiny viedli už 2:0, keď vylúčenie Džugana potrestal opäť Kohler.

Od 11. minúty mali Slováci k dispozícii druhú presilovku, ale ani v nej nezaznamenali prvú strelu na bránku v zápase. Švajčiari boli dôraznejší, rýchlejší, presnejší a v 15. minúte viedli 3:0 po zakončení Nussbaumera, ktorý k dvom asistenciám pridal gól a Hlavaja nahradil v bránke Vyletelka.

Slováci potom nevyužili ani svoju tretiu presilovku v úvodnej tretine, v ktorej si aspoň pripísali prvú strelu v zápase. Slováci prehrali prvú tretinu 0:3 a na strely 3:11. Druhú tretinu začali šancou Švajčiari, ale na druhej strane mohli udrieť slovenskí hokejisti. Veľké šance však nepremenili Džugan a Jendek.

Tréner Petrovický premiešal útočné formácie a Slováci boli oveľa aktívnejší ako v prvej dvadsaťminútovke. Ich rozlet jemne pribrzdilo vylúčenie Minárika, ale Slováci bránili dobre a v závere oslabenia dokonca mohli znížiť. Do prečíslenia dvoch proti nikomu sa rútili Džugan s Kováčikom, ale Hollenstein si udržal čisté konto.

Hra dostala spád a oba tímy si potom vymenili po dobrej šanci na zmenu skóre. Slováci potom nevyužili presilovku, hoci mali dobré šance a v druhej polovici prostrednej tretiny opäť pykali. Perfektnou individuálnou akciou sa blysol Knak a po spolupráci s Jobinom zvýšil na 4:0.

Slovákov inkasovaný gól vyhodil z rytmu, ale v predposlednej minúte spravil veľkú chybu brankár Hollenstein a po Okuliarovej prihrávke znížil v oslabení na 1:4 Faško-Rudáš. Posledné slovo v druhej tretine však mal Švajčiar Schmid, ktorý štyri sekundy pred sirénou vrátil svojmu tímu štvorgólové vedenie.

V úvode tretej časti mali slovenskí hokejisti dve presilovky a v tej druhej sa im podarilo skorigovať náskok súpera. Po peknej akcii Čajkoviča sa zblízka presadil Džugan a strelil svoj tretí gól na šampionáte - 2:5. Slováci ožili a pri avizovanom vylúčení sa do dobrej streleckej pozície dostal medzi kruhmi Čajkovič, ale nerozsvietil červené svetlo.

V následnej presilovke sa slovenskí reprezentanti nepresadili a ich nádeje na zvrat definitívne pochovali dvomi gólmi v priebehu dvoch minút Henauer a Verboon - 7:2. Zápas sa už len dohrával a Švajčiari si pripísali hladké víťazstvo, hoci na strely prehrali 26:29.