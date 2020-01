Ľubomíra Somodiová

Dnes o 20:49 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Muž si všimol labuť, ktorá uviazla v plote. Keď ju zachránil, odmenila sa mu tým najkrajším spôsobom

Ríša zvierat je plná úžasných momentov. Zvieratá dokážu často ukázať svoju vďaku vlastným, milým spôsobom.

Človek a zachránená labuť. — Foto: Youtube

ABBOTSTBURRY 2. januára - Aj keď sa zdá, že labute nie sú tie najprítulnejšie operence, príbeh zachránenej labute ukazuje pravý opak. Moment, keď objala záchrancu, sa určite dotkne srdca nejedného z vás.

Bežná návšteva sa zmenila na nezabudnuteľný okamih

Richard Wiese pred nejakým časom navštívil vo Veľkej Británii rezerváciu pre labute v meste Abbotsbury. Bežná návšteva sa však zmenila na niečo skutočne nezabudnuteľné. Keď prišiel do rezervácie, stretol labuť, ktorá narazila do plota, v ktorom uviazla. Rozhodol sa, že ju zachráni a poskytne vtákovi špeciálnu opateru. To, čo sa stalo, zobralo každému reč.

Rozhodol sa jej pomôcť. Ona sa mu odvďačila krásnym objatím. Foto: Youtube

Dôvera medzi divokým zvieraťom a človekom

„Keď som ju zodvihol na ruky, mohol som počuť tlkot jej srdca. Sklopila si na mňa hlavu a svoj krk ovinula okolo môjho,“ povedal Wiese pre portál ABC News. „Je to neuveriteľný pocit, keď vám zviera totálne dôveruje,“ dodal.

Labute sú teritoriálne zvieratá, o to bol daný moment cennejší.