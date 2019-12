Ohňostroj škodí vašim psíkom, mačkám aj vtáctvu. Čo robiť, ak sa aj vaše domáce zvieratá boja petárd?

Ľubomíra Somodiová

Niektorí psíkovia majú z explózií a svetiel doslova panický strach a na Silvestra prežívajú obrovské trápenie. Prečítajte si rady, ako im zabezpečiť, čo najbezpečnejší príchod Nového roka.

Ilustračné foto. — Foto: Unsplash/ Alex Jones,Dominik QN

BRATISLAVA 30. decembra - Silvester je časom zábavy a bujarých osláv. Jeho neodmysliteľnou súčasťou je často aj pyrotechnika a pestrofarebné ohňostroje. Hoci pre väčšinu ľudí je to veľká zábava, niektorí domáci miláčikovia majú z explózií a svetiel, ktoré sprevádzajú polnočné oslavy príchodu nového roka, doslova panický strach a v týchto chvíľach prežívajú obrovské trápenie.

Ilustračné foto. Foto: Unsplash/ Michelle Tresemer

Zvieratá majú vo všeobecnosti omnoho citlivejší sluch ako ľudia. A rovnako ako ľudia, majú aj rôzne povahové črty. Niektoré reagujú na hluk priam hystericky, no flegmatickejšie mačky a psy zalezú nanajvýš pod posteľ, kde si môžu pohodlne zdriemnuť či prečkať bláznovstvo ľudí. Existujú dokonca aj také zvieratá, ktoré so záujmom sledujú farebné svetlá za oknom.

Avšak vydesený pes či mačka by mohli ujsť a ublížiť sebe či niekomu inému. „Poznám prípad, keď pes v strachu a zmätku preskočil zatvoreným oknom len preto, že prepadol zúfalej panike, utrpel nervový otras a za každú cenu chcel zmiznúť," opísal pre Nova.cz veterinár Oto Ondráček.

Rady, ako zabezpečiť domácim miláčikom bezpečný Silvester a zbaviť ich stresu V prípade dvorových psov je potrebné ich minimálne umiestniť do pivnice alebo na miesto, odkiaľ nemôžu ujsť, radí pre Dobré noviny šéfka Slobody zvierat Pavla Dugovičová Najviac zvieraťu pomôže prítomnosť človeka. „Byť pri ňom, ukľudňovať ho, eliminovať ten zvuk. Ísť do kúpeľne, na záchod a tam byť pri ňom. To pomôže najviac,“ hovorí Dugovičová. Veterinárka Daniella Dos Santos z BVA radí, aby ste zavreli okná a zatiahli závesy. Zároveň odpurúča pustiť pokojnú hudbu, aby ste tým prerušili zvuk ohňostrojov. Ak je vaše zviera rozrušené, vy zostaňte pokojný. Uistite sa, že údaje v mikročipe vášho domáceho miláčika sú aktualizované. Môže to pomôcť v prípade, ak by ušiel z domu. Veterinárka Daniella Dos Santos dodáva, že je taktiež možné zvieraťu podať prírodné prostriedky či lieky na upokojenie - o správnom dávkovaní sa však treba radšej poradiť s veterinárom.

Ilustrašné foto. Foto: Unsplash/Tong Nguyen van

Trpia aj divoké zvieratá

Ohlušujúce výbuchy, svetelné záblesky a dym nerobia zle len domácim zvieratám, ale aj tým divo žijúcim. Zvukový efekt ohňostroja dosahuje hodnotu až 150 decibelov. A potom ticho. Vystrašené zvieratá doslova utečú z oblastí, kde sa predtým zdržiavali. Dobrým príkladom sú kŕmidlá. Tam, kde bol dovtedy život, ostáva po silvestrovskej noci pusto.

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

„Ohňostroj spôsobil masový prelet desiatok tisíc vtákov, ktorý bol dokonca viditeľný na radaroch. Vyplašené a zmätené jedince reagovali pudovo, snažili sa uniknúť do bezpečia," priblížil Tomáš Veselovský z Ochrany dravcov na Slovensku zistenia holandských vedcov z článku vo vedeckom časopise Behavioral Ecology, ktorý sa venoval správaniu vtákov počas silvestrovského ohňostroja. „Splašené vtáctvo v panike často naráža do prekážok, ktorým sa v tme nedokáže vyhnúť. V roku 2013 v Prahe počas ohňostroja labute narazili do trolejového vedenia a padali priamo pred očami divákov," hovorí Veselovský. „Jedna zomrela na mieste, druhá sa zrejme utopila vo Vltave a tretia skončila v rehabilitačnej stanici," informoval.

Pozor aj na lampióny šťastia

Ilustračné foto. Foto: Facebook/ Ochrana dravcov na Slovensku

Vážne zranenia a úhyny môže spôsobiť každá pyrotechnika, či dokonca lampióny šťastia, nielen veľké mestské ohňostroje. V dôsledku stresu tiež vtáctvo prichádza o drahocenné tukové, resp. energetické zásoby, ktoré sú nevyhnutné pre prežitie v chladnom období roka. Ak nájdeme zranené alebo vysilené vtáča, je potrebné okamžite kontaktovať odborníkov a zabezpečiť mu kvalifikovanú pomoc.