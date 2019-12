Ľubomíra Somodiová

Dnes o 18:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Psychologický test: Cesta, ktorú si vyberiete, odhalí vašu osobnosť

Každá z krajiniek vie poskytnúť niečo pre vašu dušu. Rovnako prezradí, čo sa vo vás skrýva.

BRATISLAVA 30. decembra - Každý z nás má vlastnú cestu. Je to len o tom, ako sa rozhodneme. Každá z nasledujúcich štyroch rozličných krajín o vás prezradí čosi viac. Vyberte si jednu a pusťte sa do skúmania vašej osobnosti.

Letný les

Ilustračné foto. Foto: Unsplash/Studio Dekorasyon

Keď sa vám najviac pozdáva táto cesta, sú pre vás charakteristické slová ako pokoj, šťastie a senzitivita. Vaša voľba o vás prezrádza, že si užívate zabehnuté koľaje a pokoj. Slnko svieti a les je otvorený, presvetlený, vzdušný. Ukazuje to, ako veľmi oceňujete dobrú atmosféru a spoločnosť ostatných ľudí.

Na druhej strane, aj keď si ostatní vychutnávajú vašu prítomnosť, stáva sa vám, že nie vždy sa cítite tak milovaný, aký v skutočnosti ste. Na to, aby ste boli úspešní, musíte najskôr mať rád sám seba a byť spokojný s tým, aký ste a nemyslieť na to, aký by ste mali byť.

Jesenný les

Ilustračné foto. Foto: Ľ.S. Archív

Ak zbožňujete les plný farieb jesene, padajúce listy a svieži vzduch, hlboko vo vašom vnútri ste silný, nezávislý a vyrovnaný. Vo svete, v ktorom sa neustále veci menia, si veríte a dokážete nájsť vlastnú unikátnu cestu. Máte vlastné vízie a ste dobrý vodca.

Naopak, tie isté vlastnosti môžu spôsobiť nemalé ťažkostí v hľadaní človeka, ktorý s vami bude kráčať po tej iste ceste. Aj keď priťahujete veľké množstvo ľudí, ktorí obdivujú vášho priekopníckeho ducha, môže byť ťažšie dostať sa k vám bližšie, pretože typ vašej osobnosti môže druhých zastrašiť. Ale spokojnosť, ktorá plynie z vašich rozhodnutí, je niečo, čo druhí určite ocenia a priťahuje ich to k vám.

Zimná krajina

Ilustračné foto. Foto: Catherine Zaidova/ Unsplash

Ak vás zima a chlad neodrádza, ale naopak myšlienka na pokojnú zasneženú krajinu vás inšpiruje, znamená to, že máte veľkú predstavivosť, ste kreatívny človek a samotár. Ľudia, ktorí si vybrali zimnú krajinu, dokážu vidieť všetok ten život, ktorý je ukrytý pod bielou pokrývkou, pripravený rozkvitnúť, keď príde jar.

Pred hlučným a expresívnym prostredím dávate radšej prednosť vášmu vlastnému svetu, ktorý ste si pomocou fantázie vybudovali. Aj keď ako umelec máte intenzívne vlastné vízie, musíte cítiť uznanie a pochvalu z vonkajšieho sveta. Dôležité je, aby ste sa vyhli prehnanému perfekcionizmu a akceptovali, že postupnosť pri práci je pre vás dôležitá.

Bambusový háj

Ilustračné foto. Foto: Unsplash/bady qb

Pre tých, ktorí by si zvolili cestu cez vežatý, škrípajúci a elegantný bambusový les, je typické, že sú to intuitívni ľudia, ktorí zbožňujú dobrodružstvo, navyše sú veľmi milí. Tak ako je bambus dynamická rastlina, ktorá sa kolíše a hýbe spolu s vetrom a má potenciál veľmi rýchlo vyrásť, takisto dokáže aj vaša osobnosť prijať tok života.

Cestujete, aby ste sa spoznali seba, rovnako ako celý svet.

Schopnosť vidieť, čo sa deje okolo vás, z vás robí hodnotného priateľa pre všetkých, ktorí potrebujú váš súcit a pochopenie. To však nemusí byť vždy súčasťou práce, kde sa len málokedy prejavujete naplno. Nezabúdajte hovoriť a deliť sa o svoj perspektívny pohľad. Máte totiž čo povedať.