Polášek mieri po Novom roku do Austrálie, pokračuje spolupráca s Dodigom

Úvod v Austrálii čaká aj na najlepšieho slovenského deblistu Filipa Poláška, ktorý pokračuje v spolupráci s Ivanom Dodigom.

Na snímke slovenský tenista Filip Polášek — Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 30. decembra (TASR) - Pre tenistov sa sezóna začína veľmi rýchlo po Novom roku. Úvod v Austrálii čaká aj na najlepšieho slovenského deblistu Filipa Poláška, ktorý pokračuje v spolupráci s Ivanom Dodigom. Chorvát zamieril k „protinožcom" už pred Silvestrom, od 3. do 12. januára bude reprezentovať svoju krajinu na ATP Cupe.

Slovensko sa na turnaji nezúčastní a Polášek má vďaka tomu o týždeň dlhšie prázdniny, do Adelaide priletí 6. januára: „Spolupráca pokračuje, s Ivanom sme mali desaťdňové sústredenie na Slovensku. Veľa to pre mňa znamená, našiel si aj v krátkom období mimo sezóny čas, prišiel s celou rodinou, trénerským zázemím. Pripravovali sme sa v Bratislave, kde sme mali skvelé podmienky. Na sviatky bol doma, do Austrálie sa presunul už 27. decembra. ATP Cup je nová súťaž, obdoba Davis Cupu a Chorváti sa tam kvalifikovali, žiaľ, my sme sa tam nedostali. Spolu začíname 13. januára v Adelaide, týždeň pred Australian Open," povedal Polášek, ktorý prežije oslavy Nového roka v domácom prostredí: „Po sviatkoch mám desať tréningových dní, čo je dostatočne dlhý čas."

Tridsaťštyriročný Polášek vďačí aj spolupráci s Dodigom za úspešný rok 2019, v ktorom vzkriesil svoju kariéru. Triumfovali na turnajoch v Cincinnati i Pekingu, na grandslamovom podujatí vo Wimbledone si zahrali semifinále.

Slovák dosiahol začiatkom novembra najvyššie umiestnenie vo svetovom rebríčku štvorhry, keď sa premiérovo dostal na desiatu pozíciu: „Rok bol úžasný, aj keď vždy môže byť lepšie, v tomto prípade by to bolo veľmi ťažké. Začínal som mimo 160-ky na svete, skončil som na trinástej priečke a nakukol som aj do desiatky. Môžem byť len spokojný s predvedenou hrou aj s tým, ako sa to viackrát zišlo. Samozrejme, šťastena stála pri nás, som za to rád a budem sa snažiť zopakovať výkony, hoci to nebude ľahké."

Na to bude slovenský deblista potrebovať predovšetkým zdravie a to je aj jeho jediné prianie do roku 2020: „Motivácia zopakovať to je obrovská, zatiaľ som sa nepresýtil výsledkov a najvyšších mét. Nebude to však jednoduché, všetky tímy sa na nás oveľa lepšie pripravia. Urobíme všetko, aby sme výsledky dokázali zopakovať, prípadne ich zlepšiť. Želanie je jediné, aby sme obaja zostali zdraví. Myslím si, že za krátky čas sme dokázali veľa veľkých vecí." Poláškovi vyniesli ocenenie Tenista roka, ako aj miesto v najlepšej desiatke ankety Športovec roka: "Desiatka je vždy niečo výnimočné. V tenise nemáme majstrovstvá sveta, majstrovstvá Európy, čiže jediné naše hodnotenie sú rebríček a grandslamové turnaje. Som rád, že vyšla desiatka v tenise a že to vyšlo aj na Športovcovi roka, je to bonus navyše. Je to ocenenie práce, že to, čo sme robili, malo naozaj dosah a výsledky boli kvalitné."