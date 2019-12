Otec rok čo rok zaznamenával tanec so svojou dcérkou na kameru. Z rozkošnej tradície sa napokon vykľulo nádherné prekvapenie pre dcéru v deň jej svadby. Všetky videá otecko zostrihal do jedného a práve počas neho si so svojou dcérou mohol užiť aj svadobný tanec otca a dcéry. Nič krajšie dnes už rozhodne neuvidíte.