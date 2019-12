TASR

Dnes o 10:53 čítanie na minútu 0 zdieľaní Chelsea otočila derby s Arsenalom, pomohol jej kiks brankára Lena

Futbalisti FC Chelsea dvoma gólmi v záverečnej desaťminútovke otočili nedeľňajšie londýnske derby s Arsenalom.

Brankár Arsenalu Bernd Leno, archívna snímka — Foto: TASR/AP

Londýn 30. decembra (TASR) - Futbalisti FC Chelsea dvoma gólmi v záverečnej desaťminútovke otočili nedeľňajšie londýnske derby s Arsenalom a po triumfe 2:1 si upevnili štvrtú priečku v tabuľke Premier League. Domáci debut tak koučovi „kanonierov" Mikelovi Artetovi nevyšiel a Arsenal prehral štyri súťažné duely za sebou na svojom štadióne prvýkrát po 60 rokoch.

Prvý polčas pritom patril jasne domácim, ktorí sa už v 10. minúte dostali do vedenia zásluhou presnej hlavičky Pierra-Emericka Aubameyanga po rohovom kope. Až striedanie Jorginha za Emersona v 34. minúte a taktické rošády v rozostavení od kouča Franka Lamparda priniesli zmenu obrazu hry a po prestávke už herne dominovala Chelsea.

Hostia ale museli čakať na vyrovnanie až do 83. minúty, keď im pomohla fatálna chyba brankára Bernda Lena. Ten školácky podbehol loptu po priamom kope Masona Mounta, čo potrestal Jorginho a o štyri minúty neskôr po protiútoku rozhodol Tammy Abraham.

„Prvá polhodina bola z našej strany katastrofálna. Boli sme pomalí, letargickí, nervózni," priznal po zápase Lampard, ktorý musel v polčasovej prestávke v kabíne použiť aj tvrdšie slová.

„Pokazenú prihrávku prepáčiť viem, ale nedokážem tolerovať letargiu v londýnskom derby. Hráčom som to zdôraznil a oni si to zobrali k srdcu. Bola z nich cítiť túžba po obrate, bojovali a v druhom polčase sme hru kontrolovali. Mali sme v závere možno aj trochu šťastia, ale to k tomu patrí. Na Tottenhame sme vyhrali po skvelom výkone, dnes bojovnosťou. Ak tieto dve veci dáme dokopy, môže z toho niečo byť."

Arteta nechcel viniť z prehry brankára Lena: „Cíti sa teraz zle. Keď takáto chyba znamená aj stratu bodov, je to ešte horšie. Musíme mu pomôcť dostať sa z toho." Kouč Arsenalu tvrdí, že zápas skôr ovplyvnilo nevylúčenie Jorginha, ktorý ešte za stavu 0:1 so žltou kartou na konte fauloval a podľa Artetu mal dostať druhé napomínanie.

„Z môjho pohľadu to bola jasná vec, ale nechcem sa k tomu viac vyjadrovať. Veľa vecí sme v tomto zápase robili dobre, ale v závere sme bránili až príliš hlboko a doplatili sme na to." Arsenal vyhral iba jediný z uplynulých 15 duelov vo všetkých súťažiach. Na konte má tri domáce ligové prehry za sebou, čo sa mu naposledy stalo ešte v roku 1977.