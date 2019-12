Ľubomíra Somodiová

Dnes o 14:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Nikdy mi ťa nedali podržať, boli prvé slová mamy synovi, ktorý ju hľadal celý život

Veterán Stephen Strawn vedel, že je adoptovaný. Veľmi tužil spoznať svoju biologickú mamu. Po dlhom hľadaní ju konečne našiel.

Stacy a jej syn Stephan — Foto: Youtube

PITTSBURG 30. decembra - Keď mala Stacey len 15 rokov, spravila náročné rozhodnutie a dala svojho novorodeného syna na adopciu, dúfajúc, že mu tým zabezpečí lepší život.

Stephen ako malé dieťa. Foto: Repro foto: The Epoch Times

Adoptovala si ho rodina Strawnovcov a chlapček dostal meno Stephen. Už ako malý sa dozvedel, že je adoptovaný. Čím bol starší, tým viac ho zaujímalo, kto je jeho biologická mama. Začal ju preto hľadať. Nebolo to jednoduché. Jeho rodný list sa totiž stratil pri záplavách.

Vytrvalo ju hľadal

„Hľadal som roky, bolo to však ako dostať sa do slepej uličky,“ povedal pre televíziu ABC. Stephen sa napriek tomu nevzdával. Oslovil agentúru, ktorá sa zaoberá podobnými prípadmi. Neprešiel ani mesiac a jeho strastiplné hľadanie bolo na konci.

Potom, čo sa dozvedel, kto je jeho mamou, uvedomil si, že sú obaja účastníci pittsburského pol-maratónu. On ako vojnový veterán a jeho mama ako členka organizácie, ktorá podporuje vojnových veteránov mali behať v rovnakom tíme.

Celý život dúfala, že ju kontaktuje

Napadlo mu, že pre svoju mamu pripraví prekvapenie. Tesne pred začiatkom maratónu, keď sa celý tím zhromaždil na jednom mieste, dostala Stacy do rúk list, netušiac, čo v ňom nájde. Keď si ho prečítala, vedela, že uvidí svojho syna. Jej pohľad hovoril za všetko. Bola celá nadšená. Keď sa otočila, zbadala ho. Okamžite sa objali.

Neskôr povedala že to bolo prvýkrát, čo ho mala v náručí. „Nikdy som ťa nedržala, to mi istým spôsobom zlomilo srdce,“ povedala a dodala, že v nemocnici nechceli, aby ho držala. „Konečne som to mohla spraviť,“ priznala pre portál WTAE dojatá žena.

Maratón odbehli spolu

Potom dvojica odbehla maratón bok po boku. „Bolo to úžasné. Maratón sme zabehli za dve hodiny a 50 minút, no nebolo to o rýchlosti,“ povedal Stephen. Bolo to skôr o dobehnutí zmeškaného.

Obaja milujú beh. Foto: Facebook/ Stacey Dawn

Po maratóne však nebol koniec. Stephen so Stacey udržujú kontakt a majú dobrý vzťah. Stephenovi navyše pribudlo ďalších 5 sestier, s ktorými sa vzájomne navštevujú.

Nestrácajte nádej

Stephen našiel svoju biologickú matku. Foto: Facebook/ Stacey Dawn

Stacey má pre rodičov, ktorí sa vzdali svojich detí jasný odkaz: „Keď ste sa z nejakého dôvodu vzdali dieťaťa, nikdy nestrácajte nádej,“ uzavrela.