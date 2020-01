Klaudia Fiolová

Dnes o 16:09 čítanie na 5 minút 0 zdieľaní 8 novoročných predsavzatí, ktoré môžete naozaj dodržať a zmenia váš život k lepšiemu

Pripravili sme pre vás 8 novoročných predsavzatí, ktoré zvládne v roku 2020 dodržať každý. Treba len pevnú vôľu a odhodlanie.

Tieto novoročné predsavzatia nie je nijako náročné dodržať. Na konci roka však budete určite šťastnejší, že ste sa na ne odhodlali. — Foto: Pexels

BRATISLAVA 3. januára - Nový rok prichádza aj s novými príležitosťami a šancami na úspech. Ruku na srdce, kto si nikdy nedal predsavzatia po Silvestri? Každý sa s tým už stretol a s každým novým rokom si v duchu hovoríme, čo chceme zmeniť na svojich životoch. Medzi najčastejšie predsavzatia patria určite odhodlania ako schudnúť do plaviek, naučiť sa nové jazyky alebo navštíviť cudzie krajiny.

My sme pre vás pripravili 8 novoročných predsavzatí, ktoré zvládne dodržať naozaj každý. Treba len pevnú vôľu a odhodlanie. Nech máte rok 2020 opäť o trošku krajší a hlavne plný nových zážitkov a splnených snov.

Hýbte sa viac

Veľa ľudí má sedavé zamestnanie, ale to neznamená, že musíte celý deň len presedieť na stoličke pred počítačom. Dávajte si počas vašich pracovných povinností pár minútové pauzy a prejdite sa hoci len po chodbe. Keď pôjdete na obed, prejdite sa pešo. Využívajte aj schody. Sú to maličkosti, ale pomôžu vám, aby ste boli fit a cítili sa dobre vo vlastnej koži. Niekedy stačí naozaj aj málo. Neočakávajte ale výsledky hneď po pár týždňoch. Časom určite príde zmena a vy budete na konci cesty na seba hrdý, že ste urobili niečo pre vaše zdravie.

Človek podľa štúdií prespí až tretinu svojho života Foto: Pixabay

Doprajte si kvalitný spánok

Spánok tvorí dôležitú časť nášho života. Človek predsa podľa štúdií prespí až tretinu svojho života. Nie je ale jedno, ako dlho spíte a či si naozaj počas toho spánku oddýchnete. Ak dlhodobo spíte zle a budíte sa v noci, môže to viesť k priberaniu alebo k depresiám. Dbajte preto na to, aby ste sa zrelaxovali pred spaním, nemali mobil v ruke aj v posteli a mali čím menej svetla v spálni.

Nájdite si fyzickú aktivitu, ktorá vás bude naozaj baviť

Medzi najčastejšie novoročné predsavzatia patrí „schudnúť do plaviek". Posilňovne a fitness centrá majú začiatkom roka najväčší nával ľudí a každý si kupuje permanentky. Po mesiaci príde zlom a väčšina ľudí to vzdá, lebo sa nedostavia výsledky hneď. Vtedy si uvedomia, že zbytočne vyhodili peniaze na ročné členstvo či na trénera. Namiesto toho, aby ste urobili aj vy podobnú chybu, porozmýšľajte nad tým, ktorá aktivita by vás napĺňala. Musí vás to v prvom rade baviť, aby ste danú aktivitu neabsolvovali preto, lebo musíte, ale preto, lebo chcete. Pre niekoho je to joga a pre niekoho možno tenis či plávanie.

Zbierajte zážitky

Niekoho láka zahraničie a niekoho zase naše krásne Slovensko. Dôležité je, aby ste si každý rok stanovili aspoň jednu destináciu, ktorú navštívite. Nemusí to byť rovno Hollywood, stačí ak si poviete, že tento rok by ste chceli vidieť napríklad Plitvické jazerá alebo sa vyviesť na Lomnický štít. Keď potom svoje predsavzatie splníte, budete mať nielen dobrý pocit zo seba, ale budete plní zážitkov, ktoré vám nikto nikdy nezoberie.

Socializujte sa viac a pozerajte menej televíziu

Pre mnohých ľudí je pozeranie televízie akousi večernou rutinou. Každý deň si sadnú po práci na gauč a prepínajú programy. Americkí výskumníci zistili, že priemerný človek strávi pred televíziou až 158 hodín za mesiac. To znamená, že viac ako 6,5 dňa mesačne pozeráte do obrazovky. Za ten čas ste pritom toho mohli toľko stihnúť! Trávte viac času so svojimi priateľmi. Stanovte si deň v mesiaci, kedy sa s nimi stretnete. Po čase sa z toho stane rutina a tak nepremrháte vzácny čas len pred telkou. Pozrite si, aké kultúrne programy ponúka vaše mesto a vyrazte so svojou polovičkou do mesta. Trošku zmeny nikomu neuškodí a televízia vás doma určite počká.

Človek strávi pred televíziou až 158 hodín za mesiac Foto: Pixabay

Naučte sa niečo nové, čo vás posunie aj vo vašej kariére

Koľkokrát ste si v duchu povedali, že by bolo fajn naučiť sa niečo nové, ale zostalo len pri myšlienkach. Tento rok sa naštartujte pozitívne, zdokonaľujte sa a rozšírte si svoje obzory. IT sektor patrí medzi najrýchlejšie sa rozvíjajúce odvetvie na svete. Na Slovensku je ale v tomto sektore stále nedostatok špecialistov, pričom práve v IT sfére nájdete najviac voľných pracovných ponúk, ktoré sú veľmi dobre platené. Informačné technológie nie sú žiadnou komplikovanou vedou, ktorú by ste sa nemohli naučiť. Ak sa chcete chopiť príležitosti, tak absolvujte kvalitný IT vzdelávací program, ktorý viete absolvovať len za pár mesiacov. Nejde pritom o žiaden jednoduchý kurz, ktorý sa dá spraviť vyplnením jedného testu. Je to kvalifikované štúdium, ktoré pripomína semester vysokej školy - päť mesiacov odborného štúdia, priama komunikácia s lektormi a ostatnými študentmi, ale aj množstvo zadaní vás pripraví na konkrétnu pracovnú pozíciu. A to všetko môžete absolvovať kedykoľvek počas dňa bez nutnosti niekam dochádzať formou moderovaného online vzdelávania.

Prestaňte odkladať veci na neskôr

Podľa štúdií až 20 % populácie odkladá povinnosti na neskôr. Sú to činnosti, ktoré musíte vykonať, ale odkladáte ich, lebo sa vám jednoducho nechce. V duchu si poviete, že to počká, ale v skutočnosti sa vám práca len zbytočne nakopí a pracujete pod tlakom. Skúste si napísať zoznam, ktorý obsahuje veci, ktoré musíte v daný deň vybaviť. Po jednom ich začnite robiť a na konci dňa budete mať ideálne vyčiarknutý celý zoznam. Pocit, s ktorým pôjdete spať, keď viete, že ste všetko stihli načas, je na nezaplatenie. Časom si ho určite zamilujete.

Verte svojim inštinktom

Je to asi jedno z najjednoduchších predsavzatí, aké si môžete dať. Je to aj preto, lebo nepotrebujete urobiť žiadnu viditeľnú zmenu. Ide o celkom prirodzenú vec, ktorú má každý v sebe, len nie každý ju aj využíva. Prestaňte zbytočne premýšľať nad vecami, podceňovať vaše inštinkty a nechať sa ovplyvňovať vaším okolím. Keď budete mať pocit, že to proste vyjde a vy uspejete, choďte si za tým. Vaše inštinkty vás nikdy nesklamú, len sa ich musíte naučiť počúvať.