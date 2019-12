TASR

Dnes o 08:20 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Slovenské hokejistky do 18 rokov na MS podľahli Češkám a zahrajú si o záchranu

Slovenské hokejistky do 18 rokov prehrali v záverečnom zápase B-skupiny s Českom 1:5 a na domácich majstrovstvách sveta v Bratislave si zahrajú o záchranu.

Tereza Mazancová z Česka prekonáva slovenskú brankárku Lauru Medviďovú — Foto: iihf.com/Chris Tanouye

Bratislava 29. decembra (TASR) - Slovenské hokejistky do 18 rokov prehrali v záverečnom zápase B-skupiny s Českom 1:5 a na domácich majstrovstvách sveta v Bratislave si zahrajú o záchranu. V sérii na dve víťazstvá ich čaká Švajčiarsko, ktoré v skupine zdolali 3:2 po predĺžení.

Baráž je na programe v pondelok 30. decembra o 20.30 h a v stredu 1. januára o 16.30 h, prípadný tretí duel o deň neskôr (16.30 h). Vo štvrťfinálových bojoch si zmerajú sily Češky so štvrtým tímom z Á-čka Fínskom a Švédky s tretím z Á-čka Ruskom. Kanada a USA postúpili priamo do semifinále. Zdolané štvrťfinalistky zabojujú ešte o piate miesto.

B-skupina: Slovensko - Česko 1:5 (0:1, 0:2, 1:2) Góly: 55. Halušková (Vysokajová) - 9. Kaltounková (Hanzlíková, Čajanová), 26. Mazancová, 40. Haasová (Kaltounková, D. Pejšová), 51. D. Pejšová (Gruntová), 60. Hrubanová (Bartáková, Gruntová). Rozhodovali: Arianová Lortieová (Kan.), Cookeová (USA) - Anderssonová (Švéd.), Lacková (V.Brit.), vylúčené: 4:4 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:1. Slovensko: Medviďová (40. Zimková) - Vysokajová, Sternová, Slováková, Leskovjanská, Jašková, Vrbinská, Giertlová, Kušmireková - Kapičáková, Halušková, Matejková - Fančovičová, Schredlová, Klimantová - Štetiarová, Dobošová, Nemčeková - Lahová, Kučerová, Hudáková Česko: J. Pejšová – Hanzlíková, D. Pejšová, Habartová, Horáková, Chladová, Vanečková, Machková, Černá – Kalová, Škorpíková, Mazancová – Čajanová, Kaltounková, Haasová – Nowáková, Sýkorová, Eignerová – Gruntová, Bartáková, Hrubanová

Češky nakopli presilovky

Derby sa nieslo od úvodu v dobrom tempe. Prvú väčšiu šancu mali Češky, keď Medviďovej vypadla strela Kaltounkovej, ale slovenská brankárka puk nakoniec zastavila pred bránkovou čiarou. V 5. minúte bol blízko ku gól prvý útok domácich, no výborne zasiahla J. Pejšová. Ďalší priebeh tretiny sa niesol v réžii Češiek najmä preto, že si zahrali tri presilovky.

Hosťujúce hráčky využili hneď prvú, strelou spoza obrankyne sa presadila Kaltounková. Tá istá hráčka mohla zvýšiť v 17. minúte, keď sa dostala do nájazdu po zrážke dvoch Sloveniek v strednom pásme, ale Medviďová jej blafák pod žŕdku vyrazila. Z protiútoku mohla vyrovnať Matejková, no J. Pejšová aj so šťastím puk skrotila.

Ďalšiu dobrú príležitosť mala v 21. minúte Fančovičová, ale ani jej sa nepodarilo rozvlniť sieť. Tlak Sloveniek pokračoval, od 23. minúty si zahrali prvú presilovku, minútu a sedem sekúnd dokonca o dve hráčky a na J. Pejšovú mieril jeden pokus za druhým. Chýbala im však presnosť či šikovný teč.

Čestný úspech v záverečnej tretine

Keď sa Češky konečne uvoľnili, naskočila na ľad aj ich prvá hráčka z trestnej Mazancová a tá svoj únik pretavila na druhý gól. V ďalších minútach to bol vyrovnaný duel so šancami na oboch stranách. Češky však jednu zo svojich aj premenili, keď 26 sekúnd pred sirénou zvýšila na 3:0 šikovným tečom Haasová.

Slovenský tréner poslal na tretiu tretinu do bránky Zimkovú. Češky si strážili pohodlný náskok, no stále boli nebezpečné z brejkov. V 47. minúte išla na novú brankárku domácich Haasová a jej pokus zastavila žŕdka. O minútu neskôr sa ocitla sama pred bránkou Hrubanová, no Zimková dobre vykorčuľovala a zmenšila jej strelecký uhol. Slovenky sa snažili o zníženie, ale len ťažko sa dostávali cez stredné pásmo. V 51. minúte kapitulovala aj Zimková, prekonala ju D. Pejšová - 0:4.

Päť minút pred koncom zaznamenali čestný úspech aj domáce hráčky, v presilovke sa presadila Halušková. V závere duelu sa po tvrdom strete zranila Nemčeková, ktorú museli odniesť z ľadu na nosidlách. Pár sekúnd pred koncom dala piaty gól Češiek Hrubanová.

