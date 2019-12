TASR

Dnes o 11:11 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní L. Sólymos: Mladí environmentálni aktivisti vytvárajú tlak, a to je dobré

Podľa ministra si veľa ľudí si myslí, že ochrana životného prostredia je zbytočne drahá záležitosť alebo luxus. Mali by si však uvedomiť, že ak dnes nebudú zodpovední, zajtra za to zaplatia vyššiu cenu.

Ilustračné foto: László Solymos. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 29. decembra (TASR) - Mladí environmentálni aktivisti vytvárajú svojimi činnosťami tlak, a to je dobré. Berú zodpovednosť do svojich rúk, majú svoj názor a chcú ho presadiť. Tvrdí to minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd).

"Dnešná mládež je zodpovednejšia. Vníma citlivejšie životné prostredie a všetko, čo sa okolo nich deje. Vďaka tomu vytvárajú tlak, a to je veľmi dobré," uviedol v rozhovore pre TASR. Téma životného prostredia sa podľa Sólymosa najviac týka mladých ľudí, pretože budú preberať starostlivosť o planétu. "Preto mladí aktivisti musia vždy trošku preháňať. Na druhej strane, ak to človek príliš preženie, tak sa niekedy stráca efekt," dodal šéf rezortu. Povedal tiež, že ak aktivisti "tlačia na riešenia a ten tlak je robený normálnym spôsobom", je to v poriadku a je to aj ich povinnosť.

Podľa ministra si veľa ľudí si myslí, že ochrana životného prostredia je zbytočne drahá záležitosť alebo luxus. Mali by si však uvedomiť, že ak dnes nebudú zodpovední, zajtra za to zaplatia vyššiu cenu. "Napríklad za socializmu sme na životné prostredie "kašľali". Keď sa niečo vyrábalo, tak sa nerozmýšľalo, aký to bude mať vplyv na zdravie ľudí, na prírodu, na krajinu. Dnes riešime environmentálne záťaže, ktoré tu zanechali predchádzajúce generácie a zdôrazňujem, že za nemalé peniaze," poznamenal Sólymos.