HOKEJ 20: Slováci utrpeli vysokú porážku od Fínov

Vo svojom treťom stretnutí na šampionáte sa zverenci Róberta Petrovického predstavia v pondelok o 19.00 h proti Švajčiarsku.

Třinec 28. decembra (TASR) - Slovenskí hokejisti do 20 rokov prehrali vo svojom druhom zápase na MS tejto vekovej kategórie v Třinci s obhajcom titulu Fínskom 1:8. Fíni mali duel od úvodu pod kontrolou, jediný gól Slovenska strelil v 37. minúte Róbert Džugan.

A-skupina:

Fínsko - Slovensko 8:1 (2:0, 5:1, 1:0)

Góly: 5. Puistola (Oden, Tanus), 14. Ak. Räty (Ranta, Aa. Räty), 28. Oden (Tanus, Heinola), 29. Aa. Räty (Killinen, Maccelli), 34. Kokkonen, 35. Erholtz, 40. Ak. Räty (Maccelli, Heinola), 53. Petman (Hatakka) - 37. Džugan (Tkáč, Mudrák). Rozhodovali: Fatejev (Rus.), Hejduk (ČR) - Bowles (USA), Obwegeser (Švaj.), vylúčení: 5:4 na 2 min, navyše Okuliar 10 min za nešportové správanie, presilovky: 2:1, oslabenia: 1:0, 4915 divákov.

Fínsko: Annunen - Nousiainen, Thomson, Hatakka, Heinola, Utunen, Kokkonen, Seppälä, Honka - Maccelli, Saarela, Killinen - Puistola, Tanus, Oden - Ak. Räty, Aa. Räty, Ranta - Erholtz, Petman

Slovensko: Vyletelka (35. Hlavaj) - Dlugoš, Bučko, Kňažko, Vitaloš, Mudrák, Česánek, Turan - Faško-Rudáš, M. Minárik, Džugan - Okuliar, Kováčik, Čajkovič - Mrázik, Paulíny, Tkáč - Jendek, Ďurina, J. Minárik

Slovenskí hokejisti mali proti Fínom prevahu iba v hľadisku, na ľade sa hralo podľa scenára "Suomi". Prvú strelu na Vyletelku vyslal Thomson, v presilovke to potom dvakrát z ľavej strany skúšal Maccelli. V ďalšej početnej výhode po tlaku Fínov sa už skóre menilo, Vyletelku prekonal Puistola. Slováci odpovedali po akcii Kňažka, ale vzápätí opäť faulovali. V ďalšej šanci vychytal slovenský brankár Rantu, ale v 14. minúte nestačil na dorážku Aku Rätyho - 2:0. Šancu na zníženie mal potom Paulíny, ale z pravej strany mieril iba do Annunena.

V druhej tretine prišli na úvod veľké šance Slovenska v presilových hrách. Prvú mal Mrázik po prihrávke Čajkoviča, neskôr pri dvojnásobnom fínskom oslabení mieril Faško-Rudáš iba do brankára. Ako sa majú hrať presilovky ukázali Fíni v 28. minúte, keď na 3:0 zvýšil Tanus. O 71 sekúnd to už bolo 4:0, kedy sa pred Vyletelku natlačil spoza bránky Aatu Räty a presne zakončil. V druhej tretine strelili Fíni ešte dva góly. Najskôr mieril presne Kokkonen a potom zvýšil na 6:0 Erholtz. Po tomto zásahu nahradil Vyletelku v bránke Samuel Hlavaj. Tento ťah Slovákov nabudil a v 37. minúte znížil v presilovej hre Džugan. Posledné slovo v druhej tretine však mal Aku Räty - 7:1.

V treťom dejstve už obhajca titulu hral na istotu, tempo poľavilo, Fíni si postupne bez komplikácií dokráčali po hladký triumf. Skomplikovalo im ho iba vylúčenie Thomsona, v presilovej hre mohol znížiť Čajkovič. Ten istý hráč sa potom individuálne presadil aj v 53. minúte, ale mieril do brankára. Ihneď na to sa krásne preštrikoval pred Hlavaja vo vlastnom oslabení Petmana a uzavrel konečné skóre na 8:1.

hlasy po zápase:

Róbert Petrovický, tréner SR: "Nie je jednoduché zhodnotiť takúto prehru. Chýbala nám osobná herná disciplína, chalanov sme pritom upozorňovali, aby boli sústredení. Prehra je krutá, ale ideme ďalej. Teraz si odpočinieme, pripravíme sa na ďalší zápas, ktorý chceme odohrať čo najlepšie."

Samuel Vyletelka, brankár SR: "My sme nezačali dobre, hneď sme dostali gól a potom druhý. Aj my sme mali záblesky v prvej tretine, ale súper nás potom zatlačil. Škoda, že sme nevyužili presilovku 5 na 3. Súper dal niektoré góly aj so šťastím. K inkasovaným gólom sa nechcem vracať, chcem to hodiť za hlavu a sústrediť sa na ďalší zápas."

Martin Faško-Rudáš, útočník SR: "Začiatok nám ušiel mali sme hneď dve vylúčenia a ťažšie sme sa dostávali do zápasu. Nemôžeme hrať takto ďalej, musíme byť disciplinovaní. Ak by sme hrali 5 na 5, nemusel byť z toho takýto výsledok."

Róbert Džugan, útočník, strelec jediného gólu Slovenska: "Bol to kvalitný súper, výborne korčuľoval. Fíni sú špička a je sa od nich čo učiť. Sú silní na puku, piati bránia a piati útočia."

tabuľka:

1. Fínsko 2 1 0 1 0 10:4 4

2. Švajčiarsko 1 1 0 0 0 5:3 3

3. Slovensko 2 1 0 0 1 4:9 3

4. Švédsko 1 0 1 0 0 3:2 2

-------------------------------

5. Kazachstan 2 0 0 0 2 4:8 0