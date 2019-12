TASR

NHL: Halák s čistým kontom pri triumfe Bostonu, Pánik asistenciou pomohol Caps

Prihrávkou na gól sa prezentoval Richard Pánik, ktorý tak pomohol Washingtonu k domácemu víťazstvu nad Columbusom 2:1 po predĺžení.

Ilustračné foto: Slovenský hráč Bostonu Bruins Zdeno Chára (vľavo) bojuje o puk s Jeffom Skinnerom z Buffalo Sabres. — Foto: TASR/AP

New York 28. decembra (TASR) - Hokejisti Bostonu Bruins zvíťazili v noci na sobotu v NHL na ľade Buffala Sabres 3:0. Slovenský brankár Jaroslav Halák predviedol 26 zákrokov, pripísal si tretie čisté konto v tejto sezóne a jubilejné 50. v kariére. Po krátkej pauze sa na ľad vrátil Zdeno Chára, odohral 22:16 minúty a na konte mal plusový bod. Štyridsaťdvaročný obranca vynechal pondelkový duel s Washingtonom pre menší operačný zákrok čeľuste.

Halák dal zabudnúť na nevydarený predvianočný duel s Nashvillom (3:4 pp) a opäť dokázal, že je veľkou oporou Bruins. Strelci Buffala si na ňom postupne vylámali zuby, snívať sa im bude najmä o jeho bleskovej lapačke. Víťazstvo bez inkasovaného gólu je o to cennejšie, že Bostonu chýbali dvaja kľúčoví obrancovia Charlie McAvoy a Torey Krug. "Máme široký tím. Keď nejakí hráči zo zostavy vypadnú, prídu ďalší a odvedú si svoju prácu. Hrali sme jednoducho a snažili sme sa dostať puk čo najskôr z našej obrannej zóny. Neskúšali sme na modrej parádičky, ale hrali sme zodpovedne a bez chýb," povedal Halák pre klubový web Bruins.

Slovenský brankár výbornými zákrokmi držal svoj tím, v prvej tretine zaznamenal 11 zásahov, najväčšiu šancu mal jeho bývalý spoluhráč Marcus Johansson, ale stroskotal na Halákovej lapačke. "Ráno som sa snažil nastaviť si späť zápasový rytmus," povedal Halák, ktorý podobne ako jeho spoluhráči cez sviatky oddychoval a na ľade sa objavil prvýkrát od pondelka. "Nebolo jednoduché po troch dňoch ničnerobenia nastúpiť rovno na zápas. V rozcvičke som si však povedal, že nebudem nič vymýšľať, hrať sa na superhrdinu a jednoducho si spravím svoju prácu," dodal Halák, ktorý sa stal 31. brankárom v histórii NHL s 50 shutoutami. "Je to špeciálne, ale teší ma najmä tímové víťazstvo. Potrebujeme body a máme ich. Je mi jedno, ak by to skončilo 3:2, alebo 3:1. Shutout je bonus, ale hokej je tímová hra a dôležité je víťazstvo," dodal tradične skromne 34-ročný Halák, ktorého chválil aj tréner Bruce Cassidy. "Keď nie je brankár pripravený, tak má tím problém. Nás sa to dnes netýkalo, všetky dobré akcie súpera vyriešil Jaro," uviedol kormidelník Bruins. Buffalo prišlo o päťzápasovú domácu sériu víťazstiev. "Hrali výborne v obrane a treba dať kredit Halákovi. Chytal skvele," povedal pre nhl.com kapitán Buffala Jack Eichel.

Kapitán Chára opäť dokázal povesť nezlomného bojovníka, keď nastúpil len 96 hodín po operačnom zákroku. Navyše sa rozhodol, že nebude hrať so žiadnym špeciálnym chráničom tváre. Chára hral v obrannej formácii so svojim bývalým partnerom Brandonom Carlom a Cassidy ich nasadzoval proti prvej formácii Sabres. Slovák odohral svoj 1523. zápas v základnej časti. Keď nevynechá ďalší duel, 11. januára nastúpi na 1000. zápas v drese Bostonu a stane sa tak na ľade New Yorku Islanders, kde vstúpil do sveta NHL. "Budeme sa o tom baviť, až keď ten zápas príde. Nechcem to zarieknuť," povedal Chára pre web boston.com.

Okrem Haláka sa najvýraznejšie pod triumf podpísali Patrice Bergeron, ktorý dosiahol tretíkrát za sebou dva góly a Brad Marchand, autor troch asistencií. Bergeron sa stal piatym hráčom Bruins, ktorý skóroval minimálne dvakrát v troch dueloch v rade. Naposledy to dosiahol Cam Neely v sezóne 1988-89.

Prihrávkou na gól sa prezentoval Richard Pánik, ktorý tak pomohol Washingtonu k domácemu víťazstvu nad Columbusom 2:1 po predĺžení. Slovenský krídelník zadovkou pomedzi vlastné nohy asistoval v 47. minúte Carlovi Hagelinovi na vyrovnávajúci zásah. Pánik má v prebiehajúcom ročníku na konte päť bodov (3+2). Hagelin si v 28. zápase sezóny konečne otvoril strelecký účet. Švéd pochválil najmä svojho slovenského spoluhráča. "Bola to skvelá prihrávka. Myslím si, že celý čas bol na mojej strane. Snažil sa mi prihrávať a vytvoril mi niekoľko výborných šancí. Ja som ich spálil, ale konečne to dnes padlo dnu," povedal Hagelin na adresu Pánika. O víťazstve Capitals rozhodol T.J. Oshie, Washington ako jediný tím neprehral v riadnom čase dvakrát za sebou. Jediný gól Columbusu strelil švédsky útočník Jakob Lilja, pre ktorého to bol prvý presný zásah v NHL. Tréner Blue Jackets John Tortorella viedol 1295. zápas v NHL, v historických tabuľkách predbehol Jacquesa Martina a dostal sa na 13. miesto.

Siedme víťazstvo za sebou dosiahli hokejisti St. Louis. Obhajca Stanleyho pohára vyhral na ľade Winnipegu 5:4, keď v predĺžení rozhodol Dave Perron. Jets vždy dokázali odpovedať na gól Blues, na ten posledný už nemohli. Dvakrát sa presadil Tyler Bozak, tri asistencie si pripísal Jaden Schwartz. "Cítime sa fajn. Takého víťazstvá nám dodávajú sebavedomie. Máme ešte čo zlepšovať, ale teší nás, že si vieme nájsť cestu k úspechu aj v takýchto zápasoch," povedal pre nhl.com Bozak.

Darí sa aj Torontu, ktoré vyhralo na ľade New Jersey 5:4 po predĺžení a natiahlo sériu úspechov na šesť zápasov. O triumfe Maple Leafs rozhodol kurióznym spôsobom William Nylander. Švédskemu útočníkovi pri pokuse o blafák ušiel puk, ale prácu za neho "dokončil" obranca Devils Damon Severson, ktorý bekhendom poslal puk za chrbát vlastného brankára Mackenzieho Blackwooda. "Chcel som dostať puk do bezpečia, ale dopadlo to takto nešťastne," povedal Severson. Nepríjemný moment sa udial v polovici tretej časti, keď útočník "diablov" Jesper Bratt nechtiac zasiahol korčuľou Iľju Michejeva a spôsobil mu hlbokú tržnú ranu na zápästí. Ruský útočník Toronta, ktorý predtým v zápase skóroval, skončil v nemocnici. "V prvom rade myslíme na Iľju. Bolo desivé vidieť toľko krvi. Veríme, že bude v poriadku, pretože hrá skvele," povedal pre nhl.com kapitán "javorových listov" John Tavares.

Hokejisti New Yorku Rangers zdolali aj tretíkrát v tejto sezóne Carolinu, tentokrát 5:3. Hviezdami večera v Madison Square Garden boli trojbodoví Mika Zibanejad (2+1) a Artemij Panarin (1+2), brankár Henrik Lundqvist zastavil 39 striel. Duel nedohral útočník Brendan Lemieux, ktorý si podľa trénera "jazdcov" Davida Quinna zlomil ruku.

Colorado inkasovalo tri góly v poslednej desaťminútovke a prehralo s Minnesotou 4:6. Jeden z gólov "lavín" strelil kanonier Nathan MacKinnon, ktorý tak zaznamenal 458. bod v NHL (177+281) a na deviatom mieste klubovej histórie Colorado/Quebec Nordiques vyrovnal zápis Paula Šťastného.

Chicago zdolalo New York Islanders 5:2 a dosiahlo štvrté víťazstvo zo šiestich zápasov. Hrdinom Blackhawks bol brankár Robin Lehner, ktorý vo svojom prvom zápase proti bývalému tímu zaznamenal 38 zásahov. Finalista Vezinovej trofeje s Islanders v minulej sezóne, podpísal 1. júla ročný kontrakt s Chicagom. Prvý gól v NHL strelil obranca Blackhawks Dennis Gilbert.

Skvelý debut si v drese Los Angeles odbil Martin Frk. Dvadsaťšesťročný český útočník strelil v San Jose dva góly v tretej tretine, vďaka čomu Kings vyrovnali z 0:2 na 2:2 a v predĺžení dokonal obrat Jeff Carter. Frk pôsobil v uplynulých dvoch ročníkoch v Detroite, s Kings podpísal v lete dvojročnú zmluvu. Sezónu začal na farme. Druhý gól Sharks strelil veterán Joe Thornton, ktorý skóroval prvýkrát od 18. marca a ukončil 48 zápasové čakanie na presný zásah.

výsledky:

Buffalo - Boston 0:3, New Jersey - Toronto 4:5 pp, New York Rangers - Carolina 5:3, Washington - Columbus 2:1 pp /R. PÁNIK za domácich 0+1/, Colorado - Minnesota 4:6, Nashville - Pittsburgh 2:5, Winnipeg - St. Louis 4:5 pp, Chicago - New York Islanders 5:2, Edmonton - Calgary 1:5, Anaheim - Vegas 4:3, San Jose - Los Angeles 2:3 pp