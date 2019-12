Lenka Miškolciová

Včera o 20:19 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Vybrali sme: Päť najlepších rozhovorov roku 2019 v Dobrých novinách

Dobré noviny sú v prvom rade o pozitívnom spravodajstve, no tiež aj o rozhovoroch s mimoriadne zaujímavými a inšpiratívnymi ľuďmi. Tu je našich 5 rozhovorov, ktoré vás v roku 2019 zaujali najviac,

BRATISLAVA 29. decembra - Viac ako sedem rokov už Dobré noviny tešia svojich čitateľov pravidelnou dávkou pozitívnych správ z domova i zo sveta. Okrem klasického spravodajstva, ktoré na webe Dobrých novín každý deň nájdete, vám naša redakcia aj v roku 2019 prinášala obrovské množstvo rozhovorov, ktoré ste si veľmi obľúbili. Rozprávali sme sa s odborníkmi na rodičovstvo a výchovu detí, šikovnými Slovákmi, na ktorých ste nás neraz upozornili vy sami, ale aj s osobnosťami, ktoré komentovali súčasné dianie na Slovensku.

Vybrať naše najlepšie rozhovory naozaj nebolo jednoduché, a preto sme sa rozhodlii zostaviť rebríček niekoľkých rozhovorov, ktoré vás zaujali najviac a medzi našimi čitateľmi mali tú najväčšiu odozvu. Toto sú rozhovory, ktoré ste v roku 2019 čítali najviac.

1. Uznávaný český pedagóg: Mama je doma kráľovná, nie slúžka. Zariadiť to má otec a deti to musia vidieť

Foto: Archív Marek Herman

Aké je to všetkými hľadané tajomstvo dobrej výchovy? Na túto otázku sa už snažili odpovedať mnohí. Jedni razia cestu nechať dieťa rozvíjať sa samo, iní sú striktnými zástancami pravidiel. Pravidlá, poriadok, presné rozdelenie povinností a aspoň jedno spoločné jedlo denne, to sú piliere, ktoré uznáva aj český spíker a vysokoškolský pedagóg Marek Herman. Podľa neho sa to mýtické tajomstvo dobrej výchovy skrýva práve v pevnom páre. Na to ale, aby sme si takýto pevný vzťah naozaj dokázali vybudovať, však podľa neho najskôr musíme nájsť to „svoje doma“. Čo tým myslí a ako na nás vplýva naša vlastná výchova v dospelosti? Dokážeme sa vôbec vyhnúť chybám našich rodičov alebo sme vopred odsúdení ich zopakovať?

Prečítajte si celý rozhovor s Marekom Hermanom:

Uznávaný český pedagóg: Mama je doma kráľovná, nie slúžka. Zariadiť to má otec a deti to musia vidieť

2. Rómsky lekár z Košíc: Na ZŠ mi imponovalo, keď odo mňa odpisovali biete deti. Dvihlo mi to sebavedomie

Nikolas Rybár je mladý doktor s veľkou chuťou do života. Na pacientov nechce hľadieť len ako na čísla. Snaží sa k nim pristupovať ľudsky. Ešte ako malý chlapec si uvedomil, že na ceste k dosiahnutiu cieľa nie je dôležitý pôvod - stačí makať viac ako ostatní. Ako sám v rozhovore tvrdí: „Chcel som stále dosiahnuť viac, než tí ostatní. Dosť som si uvedomoval, že nejaký rešpekt alebo to, že ma budú brať za seberovného, môžem dosiahnuť jedine tým, že budem aspoň tak dobrý, keď nie lepší, ako sú oni. Bol to pre mňa hnací motor. Začalo to na základnej škole, keď biele decká chceli odo mňa odpisovať. Imponovalo mi to. Dvíhalo mi to trošku sebavedomie. Povedal som si, veď on je závislý na mne. Nie je to opačne a je absolútne jedno, kto má aký pôvod.“

Prečítajte si celý rozhovor s Nikolasom Rybárom:

Rómsky lekár z Košíc: Na ZŠ mi imponovalo, keď odo mňa odpisovali biele deti. Dvihlo mi to sebavedomie

3. Slovák, ktorý pracoval pre Gotta: Karel nerozlišoval medzi prezidentom a upratovačkou, ľudí si vážil rovnako

Božský hlas z Prahy, maestro Karel Gott pôsobil na hudobnej scéne skoro šesť dekád a úspech tohto výnimočného umelca prerástol hranice československej a dnes českej hudobnej scény. Moderátor Richard Vrablec mal tú česť, že pre neho mohol pracovať. Sedem rokov mu robil manažéra. O svoje zážitky a nezabudnuteľné spomienky sa v rozhovore podelil aj s nami.

Prečítajte si celý rozhovor s Richardom Vrablecom:

Slovák, ktorý pracoval pre Gotta: Karel nerozlišoval medzi prezidentom a upratovačkou, ľudí si vážil rovnako

4. Psychológ: Ak budú médiá ďalej prinášať negatívne správy, zdravie ľudí sa bude zhoršovať

Verejný priestor je na Slovensku v poslednom období čoraz viac nasýtený množstvom negatívnych správ a emócií. Kam tento pretlak negativizmu posúva spoločnosť a ako vplýva na jednotlivcov? Ako túto negativitu môžete poraziť? Aj na tieto otázky odpovedal hosť relácie KRIŽOVATKY s Mariánom Balázsom, psychológ Martin Miler. Politika je čoraz hrubšia a vulgárnejšia a to často platí aj o spoločnosti. Keď to bude dlhodobo pretrvávať a zasiahne to väčšiu časť populácie, tak sa dá podľa psychológa predpokladať, že celá spoločnosť sa začne uberať negatívnym smerom.

Prečítajte si celý rozhovor s Martinom Milerom:

Psychológ: Ak budú médiá ďalej prinášať negatívne správy, zdravie ľudí sa bude zhoršovať

5. Bývalý policajt: Snažia sa všetko hodiť na Kočnera. Ak sa nezmenia ľudia vo vláde, celé sa to zametie pod koberec

Marian Kočner a ďalšie tri osoby sú obžalované v súvislosti Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. V súčasnosti sa čaká na vytýčenie hlavného pojednávania. Hosťom relácie KRIŽOVATKY s Mariánom Balázsom bol bývalý policajt Branislav Diďák. Ten v rozhovore spomína, že pre Kočnera bolo v období po vražde Jána Kuciaka nepredstaviteľné, že by sa ocitol vo vyšetrovacej väzbe. „Bol si tak sebaistý, čo vidno aj z jeho komunikácie z Threemy, ktorú súd uznal ako dôkaz, že toto nepredpokladal. Keby to vedel, určite by sa už nenachádzal na území Slovenskej republiky, ale odišiel by,“ povedal pre Dobré noviny Branislav Diďák a dodal, že celá situácia je ešte horšia, ako vyzerá, pretože ešte stále nie je odkrytá celá Kočnerova komunikácia z Threemy.

Prečítajte si celý rozhovor s Branislavom Diďákom:

Bývalý policajt: Snažia sa všetko hodiť na Kočnera. Ak sa nezmenia ľudia vo vláde, celé sa to zametie pod koberec