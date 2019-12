TASR

Dnes o 11:58 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Emre Can blízko k odchodu z Juventusu, v hre je výmena s Paredesom z PSG

Nemecký futbalista Emre Can je na odchode z Juventusu Turín.

Nemecký futbalista Emre Can — Foto: TASR/AP

Turín 27. decembra (TASR) - Nemecký futbalista Emre Can je na odchode z Juventusu Turín. Podľa talianskeho periodika Gazzetta dello Sport je na spadnutie jeho prestup do Paríža St. Germain, opačným smerom by mal putovať niekdajší hráč „starej dámy" Leandro Paredes.

Dvadsaťpäťročný Can má kontrakt do júna 2022, no jeho budúcnosť v klube je otázna po tom, ako ho tréner Maurizio Sarri nezaradil do zostavy pre Ligu majstrov. „Šokovalo ma to a nahnevalo, vôbec tomu nerozumiem," okomentoval v septembri tento krok nemecký reprezentant. Informovala o tom agentúra SID.