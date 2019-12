Ľubomíra Somodiová

Dnes o 20:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Reštaurácia na Štedrý deň zadarmo hostila osamelých a ovdovených ľudí. Aj oni tak mohli mať krásne Vianoce

Pre tých, ktorí nemajú to šťastie byť na Vianoce so svojimi najbližšími, pripravila anglická reštaurácia štedrú večeru zadarmo.

Atmosféra štedrej večere v reštaurácii The Alexandra — Foto: Twitter/The Alexandra

WIMBLEDON 27. decembra - Z reštaurácie v anglickom meste Wimbledon sa na Štedrý deň ozýval smiech a radosť. Majitelia reštaurácie The Alexandra už piaty rok organizovali štedrú večeru pre osamelých ľudí - a to všetko úplne zadarmo.

Na túto večeru v britskom podniku prichádzajú prevažne starší ľudia, ktorí napríklad ovdoveli. Pripájajú sa aj takí, ktorí bývajú ďaleko od rodiny, počas Vianoc pracujú a za svojimi blízkymi už nestíhajú prísť.

Zapojili sa aj miestne obchody

Milú akciu podporujú aj obchody v okolí. Reštaurácii poskytujú na prípravu večere suroviny zadarmo. Niektoré zas posielajú drobné darčeky a pomáhajú robiť celý večer nezabudnuteľným.

Majiteľa prekvapila skromnosť bezdomovca

Minulý rok naservírovali zadarmo 100 porcií, tento rok ich bolo viac. „Darovali sme 149 večerí. Miestny bezdomovec to zaklincoval tým, že to bolo najlepšie jedlo, aké kedy mal. Navyše si nedal ani pivko. Potom, čo som mu ponúkol celú bonboniéru, si vzal len šesť kusov a dodal, že mu to stačí,“ uviedli majitelia reštaurácie Mick a Sarah Doresovci na sociálnej sieti Twitter.