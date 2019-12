Ľubomíra Somodiová

Dnes o 09:50 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Dublinčania prišli so skvelou myšlienkou. Na jeden z mostov vešajú stovky kabátov

Dublinčania vešajú na jeden z mostov nepotrebné kabáty a majú na to ten najkrajší dôvod.

Kabáty na jednom z dublinských mostov. — Foto: Facebook/Warm for Winter

DUBLIN, 27. decembra - Každý, kto chce, môže na most zavesiť kabát. Rovnako každý, kto chce, si môže nejaký vziať. Na Ha'penny moste v Dubline, po ktorom kráča denne veľa ľudí bez domova, visia stovky kabátov rôznych veľkosti farieb a tvarov. Všetko jvďaka skupine dobrovoľníkov, ktorí si robili starosti s nárastom počtu bezdomovcov v meste a chceli im nejako pomôcť. Založili iniciatívu s názvom Warm for Winter.

Ľudia si môžu od októbra do januára na dublinskom moste zobrať kabát, ktorí tam zavesili dobrí ľudia. — Foto: Facebook/Warm for winter

Kabáty nie sú len pre bezdomovcov

Ich cieľom je poskytnúť ľuďom teplo bez predsudkov. Kabáty nie sú určené len pre bezdomovcov, ale aj pre tých, ktorí si to jednoducho nemôžu dovoliť.

Za iniciatívou Warm for Winter stojí Patrick Fryers. Pre portál The Irish Post povedal, že dúfa, že sa táto idea rozšíri aj do ďalších miest. „Aj keby to bol len jeden kabát, zaveste ho tam, kde si myslíte, že by ho mohol niekto potrebovať,“ povedal. „Predstavte si, že by tak urobil každý, nejde o veľkú vec,“ dodal.