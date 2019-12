TASR

NBA: Dončič s víťazným návratom, Dallasu pomohol 24 bodmi

Basketbalisti Dallasu zvíťazili na svojej palubovke v noci na piatok v NBA nad San Antoniom 102:98.

Luka Dončič (vľavo) z Dallasu a Bryn Forbes zo San Antonia — Foto: TASR/AP

New York 27. decembra (TASR) - Basketbalisti Dallasu zvíťazili na svojej palubovke v noci na piatok v NBA nad San Antoniom 102:98. V drese Mavericks sa po štyroch zápasoch vrátil do hry Luka Dončič a predviedol sa 24 bodmi a 10 doskokmi, k triple double mu chýbali dve asistencie.

Slovincove kvality uznal aj tréner San Antonia Gregg Popovich, ktorý ho prirovnal k legende NBA Magicovi Johnsonovi: „Nerád to hovorím, ale nie je Magic Johnson. Má však podobnú hru, skvelý prehľad a intuíciu. To sa nedá naučiť, on to má v sebe. Nechcem ho dostať pod tlak porovnávaním s Johnsonom, pretože ešte nie je pripravený, už teraz však odvádza neskutočnú prácu."

Dončič po zranení členka odohral takmer 33 minút. Aj keď dosiahol najviac bodov v zápase priznal, že herný výpadok si zobral svoju daň. „Nebudem klamať, bolo to veľmi náročné. Členok musím ešte ľadovať, ale som mladý a chcem hrať," povedal Dončič.

Detroit ukončil päť zápasovú šnúru prehier, keď doma zdolal Washington 132:102. Pistons predviedli skvelý kolektívny výkon, až osem hráčov dosiahlo dvojciferný počet bodov, najviac Christian Wood (22). „Mali sme za sebou náročné obdobie, keď sme prehrali päťkrát za sebou. Dnes sme sa však sústredili na svoju hru a spravili sme všetko správne," citoval portál TSN Blakea Griffina, autora 14 bodov a 11 doskokov.