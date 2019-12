TASR

Plyn: Rusko a Ukrajina dolaďujú detaily kontraktu o tranzite plynu do Európy

Na snímke kompresorová stanica vo Veľkých Kapušanoch, v priestoroch ktorej sa začala výstavba Prepojovacieho plynovodu Poľsko – Slovensko v utorok 18. septembra 2018. — Foto: TASR/Roman Hanc

Moskva 26. decembra (TASR) - Rusko a Ukrajina po tom, čo minulý týždeň dosiahli rámcovú dohodu o tranzite plynu do Európy cez ukrajinské územie, pokračujú v rokovaniach, aby doladili detaily kontraktu.

Záverečné rozhovory medzi ruským koncernom Gazprom a ukrajinskou spoločnosťou Naftogaz sa vo štvrtok začali vo Viedni. Kontrakt by mohol byť podpísaný v piatok (27. 12.), uviedol predtým šéf Naftogazu Jurij Vitrenko. Aj ruská strana potvrdila, že všetky otázky sú v princípe doriešené. Presný termín podpísania dohody ešte nie je stanovený.

Rusko a Ukrajina už minulý štvrtok (19. 12.), po rokovaniach sprostredkovaných Európskou úniou (EÚ), ohlásili, že sa v princípe dohodli na dodávkach plynu. V sobotu (21. 12.) potom uviedli aj prvé detaily, nový kontrakt by mal napríklad platiť pre najbližších 5 rokov. Aktuálny 10-ročný kontrakt sa končí v utorok (31. 12. 2019).

Objem plynu, ktorý sa má v ďalších rokoch transportovať cez ukrajinské územie, bude výrazne menší než v minulosti. Ukrajina by privítala čo najväčší objem, keďže má príjmy z tranzitných poplatkov. Doteraz sa cez Ukrajinu do Európy prepravovalo okolo 90 miliárd metrov kubických (m3) ruského plynu za rok. V roku 2020 by to malo byť len 65 miliárd m3 a od roku 2021 do roku 2024 už len 40 miliárd m3 ročne.

Gazprom podľa dohody do konca tohto roka zaplatí Naftogazu 2,9 miliardy USD (2,62 miliardy eur), aby urovnal dlhoročné spory s Naftogazom týkajúce sa poplatkov za tranzit plynu cez ukrajinské územie do Európy. Vyrovnanie v tejto výške pôvodne nariadil Medzinárodný arbitrážny súd v Štokholme vo februári 2018.