Abovské hajtvaňoše nasýtia, chutia na slano aj na sladko

TASR

K tradičným jedlám Abova v okolí Košíc patria hajtvaňoše, čo sú hrubšie lokše z nekysnutého cesta.

Na snímke hajtvaňoše, ktoré patria k tradičným jedlám Abova v okolí Košíc. — Foto: TASR /Marian Holubčík

Ruskov 25. decembra (TASR) – K tradičným jedlám Abova v okolí Košíc patria hajtvaňoše, čo sú hrubšie lokše z nekysnutého cesta. Človeka rýchlo zasýtia a ich výhodou v minulosti bola aj jednoduchá príprava z dostupných surovín a univerzálne použitie – na slano i na sladko. Na dedinách sa preto v minulosti robievali prakticky celý rok, ľudia si ich brávali aj ako jedlo k práci na polia, v súčasnosti sa už však z domácností takmer vytratili.

„Hajtvaňoše sa môžu podávať samostatne k čaju či kakau – môžu sa posypať práškovým cukrom, natrieť lekvárom alebo dať ako príloha k hocičomu, k mäsu alebo prívarku, výborné sú k podbitej fazuli – keď sa uvarí fazuľa a zahustí sa mliekom alebo smotanou s múkou," priblížila pre TASR 73-ročná Mária Kinlovičová z Ruskova. Tá si doma hajtvaňoše stále občas upečie.

Názov pochádza zrejme z maďarčiny

Názov jedla, ktorý pochádza zrejme z maďarčiny, však nie je bežný v celom Above. Ani pani Kinlovičová ho v mladosti, keď vyrastala v neďalekých Košických Oľšanoch, nepoznala. „My sme to volali hrubé lokše a keď som sa vydala do Ruskova, nevedela som, čo sú hajtvaňoše. Robili sme ich takisto, len sme to tak nevolali," uviedla členka ruskovskej ženskej speváckej skupiny Olšava.

Na kedysi bežné jedlo má spomienky aj ďalšia členka tohto folklórneho speváckeho súboru Mária Štábová. „Ženy si hajtvaňoše bežne nosili na pole, zapíjali ich meltou alebo kyslým mliekom," doplnila Ruskovčanka.

Recept na abovské hajtvaňoše nie je zložitý. K príprave treba na kilo hladkej múky dve lyžičky sódy bikarbóny, hŕstku soli, jedno vajce, za hrsť kryštálového cukru, kyslé mlieko a za lyžicu bravčovej masti. Zo surovín okrem bravčovej masti sa hnetie cesto.

„Mlieka sa pridá, koľko to zoberie, aby bolo cesto vláčne. Cesto rozvaľkáme a natrieme roztopenou masťou, stočíme ho a opakujeme ešte raz, aby sa až rozdeľovalo ako lístkové cesto," opísala Kinlovičová. Cesto sa potom rozvaľká zhruba na polcentimetrovú hrúbku, z čoho sa vykrajujú lokše, prípadne sa z rovnomerných kusov každá rozvaľká na danú hrúbku. "Pečieme ich na horúcej platni alebo suchej panvici z oboch strán a ešte teplé ich potrieme rozpusteným maslom - pre chuť aj oko," dodala obyvateľka obce v Olšavskej doline.