Dnes o 13:19 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Vianoce si pripomínajú aj slovenskí vojaci slúžiaci v Bosne a Hercegovine

Vianoce si pripomínajú počas služby aj slovenskí vojaci pôsobiaci v Bosne a Hercegovine v rámci operácie EUFOR Althea.

Vojenská základňa v Butmire odovzdávanie vianočných darčekov príslušníkom slovenského kontingentu EUFOR ALTHEA. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

„Je to také smutnejšie, ale keď je kolektív dobrý, dá sa to zvládnuť, nie je to taký problém, myslím si, že horšie je to doma pre rodiny," uviedol rotmajster Jaroslav Michel. Vianoce strávi so svojimi kolegami na vojenskej základni Butmir. Domácu atmosféru im navodia sviatočná večera a stromček, obídu sa bez darčekov. "Deň prejde a ideme ďalej," povedal s tým, že to nebudú jeho prvé Vianoce na misii.

Urobia si slovenskú kapustnicu

Nadrotmajster Štefan Patassy pripomína, že v rámci misie pôsobí 20 národov, predstavy o trávení sviatku sa preto odlišujú. Slovenský kontingent si ich spríjemní v duchu tradícií. „Plánujeme si spraviť nejakú kapustnicu, takú pre seba, takú slovenskú, aby sme si aspoň takto pripomenuli sviatky a zachovávanie tradícií aj mimo územia Slovenskej republiky," opisuje.

„Sú to moje prvé Vianoce mimo mojej rodiny a sám neviem, ako to budem znášať," priznáva nadporučík Jozef Bukovský. Na misii počas sviatkov budú po prvý raz aj kapitán Miroslav Pacek a poručík Ľubomír Vislocký. Pripomenuli, že na Vianoce sú v prvom rade v službe.

Suroviny na vianočnú kapustnicu a vianočný stromček v decembri vojakom doviezol minister obrany Peter Gajdoš (SNS). Najcennejším darčekom však pre nich bola návšteva blízkych.

V operácii EUFOR Althea v Bosne a Hercegovine pôsobí v súčasnosti 41 príslušníkov Ozbrojených síl SR, z toho jedna žena.