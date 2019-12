TASR

Slovenskí mladíci pred šampionátom dostali od Rusov deväť gólov

V prípravnom zápase v Žiline boli Rusi od začiatku lepším tímom, od vyššej prehry zachránili Slovákov brankári Hlavaj a Lackovič.

Ilustračné foto — Foto: TASR/AP

Žilina 23. decembra (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov prehrali v pondelok v generálke na MS s reprezentáciou Ruska 1:9. V prípravnom zápase v Žiline boli Rusi od začiatku lepším tímom, od vyššej prehry zachránili Slovákov brankári Hlavaj a Lackovič.

Pre zverencov trénera Róberta Petrovického to bola tretia prehra v záverečnej príprave, predtým podľahli olympijskému výberu SR 4:7 a českému výberu 2:4.

V prvom zápase na MS v Třinci sa Slováci predstavia v piatok 27. decembra o 15.00 h proti Kazachstanu.

Slovensko 20 - Rusko 20 1:9 (1:4, 0:3, 0:2) Góly: 18. Čajkovič (Okuliar) - 5. Romanov (Denisenko), 11. Morozov (Marčenko, Podkolzin), 15. Chovanov (Romanov), 16. Sokolov (Zamula), 23. Grošev (Rtišev), 25. Alexandrov (Sokolov, Galeňjuk), 33. Voronkov (Sokolov), 48. Sokolov (Marčenko, Romanov), 56. Podkolzin. Rozhodovali: Baluška, Štefik - Synek, J. Konc ml., vylúčení: 4:2, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 2332 divákov. Slovensko: Hlavaj (41. Lackovič) - Bučko, Dlugoš, Mudrák, Kňažko, Turan, Golian, Stacha, Česánek - Čajkovič, Kováčik, Okuliar - Faško-Rudáš, Minárik, Džugan - Jendek, Paulíny, Tkáč - Drábek, Minárik, Ďurina Rusko: Askarov - Žuravljov, Romanov, Zamula, Misjul, Galeňjuk, Pylenkov, Šablovskij, Zorkin - Dorofejev, Chovanov, Denisenko - Alexandrov, Voronkov, Sokolov - Podkolzin, Morozov, Marčenko - Grošev, Sorkin, Rtišev

Deväť gólov v sieti Slovenska

Ruskí reprezentanti boli od začiatku lepší. Mali lepší pohyb, disciplínu, rýchlymi kombináciami sa ľahko dostávali k zakončeniu. Prvý gól dal po piatich minútach Romanov, keď využil zakrytý výhľad brankára Hlavaja. Slováci odpovedali pokusom Faška-Rudáša, ale jeho strela nemala potrebnú razanciu.

Na druhej strane už Morozov mieril presne a poslal Rusov do dvojgólového vedenia. Hlavaj neskôr fantastickým zákrokom nedovolil súperovi odskočiť na tri góly, ale onedlho už nestačil na kombináciu so zakončením Chovanova - 0:3.

Prevahu „zbornej" korunoval o necelú minútu neskôr strelou od modrej čiary Sokolov. V závere prvej tretiny prišla chyba Rusov na modrej čiare, ktorú využili Okuliar s Čajkovičom, slovenskí útočníci sa sami rútili na brankára Askarova. Zakončil napokon Čajkovič a znížili na 1:4.

V druhej tretine pokračovala prevaha Ruska. Od úvodu si vypracovali veľký tlak, v 23. minúte ho korunovali piatym gólom po zakončení Groševa. O ďalších 114 sekúnd neskôr ťahal Hlavaj puk z bránky opäť po strele Alexandrova.

Hostia ťažili z lepšieho pohybu a skvelej individuálnej zručnosti, v útočnom pásme si prihrávali na jeden dotyk aj pri hre 5 na 5 a Slováci sa oslobodzovali neraz iba vyhodením puku cez všetky čiary. V 33. minúte zvýšil na 7:1 po ďalšej z mnohých pekných kombinácií Sokolov.

V treťom dejstve bolo na ľade najmenej vzruchu. Rusi vedomí si pohodlného náskoku sa nehrnuli dopredu ako v prvých dvoch tretinách, ich prvé šance prišli až po vylúčení Jendeka. A práve v početnej výhode po strele Sokolova inkasovali Slováci ôsmy gól. To už bol v bránke Lackovič, ktorý nahradil Hlavaja. Rusi mali potom aj ďalšie šance, slovenský brankár inkasoval ešte raz po strele Podkolzina, ktorý upravil konečné skóre na 9:1.

Po dohode oboch trénerov sa hralo ešte predĺženie troch proti trom, aj v ňom boli lepší Rusi. Lackovič inkasoval po strele Žuravljova. Išli sa aj dodatkové samostatné nájazdy, ruskí hokejisti v nich uspeli 3:1. Zo Slovákov sa presadil iba Oliver Okuliar.

Hlasy po zápase:

Maxim Čajkovič, útočník, strelec jediného gólu Slovenska: „Nezačali sme vôbec dobre. Nekorčuľovali sme, pozerali sme sa na Rusov. V obrannej tretine sme hrali veľmi zle, toto musíme vylepšiť."

Oliver Okuliar, útočník SR: „Prehrali sme 1:9, k tomu nie je čo povedať. Rusi boli lepší vo všetkých smeroch, nemôžeme si klamať. Musíme si vyčistiť do začiatku MS hlavy."

Samuel Hlavaj, brankár SR: „Slová sa ťažko hľadajú. Ukázalo sa, že Rusi hrajú iný hokej ako my, boli lepší o triedu, možno aj o viac. Bavili sa hokejom, snažili sa zakončovať do prázdnej bránky. Zo začiatku som to mal ťažké, hneď som dostal gól, ťažko sa mi potom dostávalo do zápasu."