NHL: Gólové hody v Toronte, Tatar dvakrát skóroval pri výhre Montrealu

New York 24. decembra (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar strelil v noci na utorok v NHL dva góly. Montrealu Canadiens pomohol k triumfu vo Winnipegu 6:2. Dvadsaťdeväťročný útočník sa presadil po šiesty raz z predchádzajúcich siedmich stretnutí. V tejto sezóne má na konte 15 zásahov, celkovo 32 bodov.

Tatar v 16. minúte vyrovnal v presilovej hre na 1:1 a o 72 sekúnd neskôr dostal svoj tím do vedenia. Na ľade strávil 18:08 minúty a pripísal si aj dva plusové body. Dva góly strelil aj jeho kolega z prvého útoku Phillip Danault. Montreal zvíťazil šiestykrát z ôsmich zápasov.

Obranca Tampy Bay Erik Černák sa na domácom víťazstve nad Floridou 6:1 podieľal asistenciou. Hrdinom Lightning sa stal Nikita Kučerov, ktorý dosiahol tri body (1+2) a pokoril hranicu 500 bodov v profilige.

Boston Bruins bez Zdena Cháru na vlastnom ľade zdolal Washington Capitals 7:3. V domácej bránke dostal prednosť Tuukka Rask pred Jaroslavom Halákom a predviedol 39 zákrokov. Chára absentoval pre menší operačný zákrok čeľuste. V drese hostí Richard Pánik odohral 7:56 minúty bez bodového zápisu.

Divoký zápas videli diváci v Toronte. Domáce „javorové listy" prehrávali po druhej tretine 3:5, no napokon zvíťazili 8:6. V priebehu 59 sekúnd pritom strelili tri góly, dvakrát sa presadil Mitchell Marner, ktorý v dueli aj trikrát asistoval. Vyrovnal tak svoje bodové maximum v jednom stretnutí. Tri body dosiahol jeho spoluhráč John Tavares (1+2), stihol ich nazbierať za 5:10 minúty úvodného dejstva.

Výsledky

Toronto - Carolina 8:6, Minnesota - Calgary 3:0, Boston - Washington 7:3, New York Islanders - Columbus 2:3, Philadelphia - New York Rangers 5:1, Tampa Bay - Florida 6:1 /E. ČERNÁK za domácich 0+1/, Ottawa - Buffalo 3:1, Nashville - Arizona 3:2, Winnipeg - Montreal 2:6 /T. TATAR za hostí 2+0/, Chicago - New Jersey 1:7, Los Angeles - St. Louis 1:4, Vancouver - Edmonton 4:2, Vegas - Colorado 3:7