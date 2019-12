Ľubomíra Somodiová

Dnes o 18:19 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Konečne našli rodinu. Fotky detí tesne po adopcii zahrejú každé srdce

Každé dieťa v pestúnskej starostlivosti dúfa, že raz príde deň, kedy si ho niekto adoptuje. Nezisková organizácia Together We Rise sa snaží takýmto deťom pomôcť.

Ilustračné foto. — Foto: Instagram/togetherwerise

LONDÝN 28. decembra - Deti, ktoré sa dostanú do pestúnskej starostlivosti, čaká nejasný osud. Nevedia, ako dlho zotrvajú so svojou náhradnou rodinou. Menia školy, miesto pobytu. Nezisková organizácia Togehter We Rise sa snaží takýmto deťom pomôcť.

Chcú povzbudiť k adopcii

Nefalšovaná radosť. — Foto: Instagram/ togetherwerise

V roku 2008 ju založil Danny Menodza. Všetko to začalo tým, že našiel svojho 9 ročného bratranca žiť v aute. Chcel mu pomôcť, no nebolo to jednoduché, keďže vtedy ešte nemal 21 rokov, a teda sa oficiálne nemohol svojho bratranca ujať. Nevzdával sa a našiel cestu ako deťom, ktoré potrebujú staroslivosť, môže pomôcť. Založil organizáciu Together We Rise, ktorá sa snaží zjemniť negatívne dôsledky pestúnského systému v Spojených štátoch amerických.

Organizácia už druhý rok zverejňuje dojemné fotky detí, ktoré sú bezprostredne po adopcii. Tabule, ktoré držia v rukách, ukazujú, koľko dnií strávili u dajne rodiny a milý odkaz. Organizácia dúfa, že aj ich fotky prispejú k tomu, aby sa čoraz viac ľudí rozhodlo adoptovať si dieťa.

Deťom sa splnil vytúžený sen. — Foto: Instagram/ togetherwerise

