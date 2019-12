Dominika Pacigová

Rodine sa pred Vianocami stratil psík. Reakcia jeho malého majiteľa, keď ho po 2 týždňoch našli, dojme aj vás

Bez štvornohého miláčika si nedokázali predstaviť život. Keď sa stratil, boli nesmierne smutní.

NEW YORK 26. decembra - Rodina si pred dvomi rokmi kúpila psíka. Dali mu meno Piper, starali sa o neho s láskou, vnímali ho ako ďalšieho člena rodiny. V novembri sa však stratil. Hľadali ho všade, kde mohli, prosili o pomoc susedov, známych, informáciu zdieľali aj na sociálnych sieťach. Dni však plynuli, no Pipera nikto nenašiel. Rodina strácala nádej a prestala veriť, že by sa mohol vrátiť, uvádza portál The Dodo.

Rodina strácala nádej

Rodina si pred dvomi rokmi kúpila psíka. Všetci ho milovali, no najsilnejšie puto vzniklo medzi Carterom a chlpáčom. „Bola to láska na prvý pohľad,“ povedala Carterova mama.

Piper sa však pred Vianocami stratil. Rodina prežívala veľmi ťažké obdobie, modlili sa, aby sa ich štvornohý miláčik vrátil. Staršie deti dokonca nechceli ani zdobiť vianočný stromček a členovia rodiny postupne strácali nádej. Prestali veriť, že by sa Piper mohol vrátiť.

Ozvali sa jej z útulku

Po približne dvoch týždňoch však Carterova mama dostala správu na sociálnej sieti. Psík, ktorý sa zhodoval s jej opisom, sa dostal do útulku v New Yorku.

Carterova mama si túto šťastnú správu nechala pre seba. Psíka vyzdvihla v útulku, dala mu mašľu okolo krku a syna čakala pred školou spolu s ich štvornohým miláčikom. Piper sedel na predom sedadlle.

Keď ho uvidel Carter, nedokázal uveriť vlastným očiam. Neubránil sa slzám a psík neustále vrtel chvostom. Obaja boli veľmi šťastní, že sú opäť spolu. Rodina tak dostala „vianočný darček“ v podobe nájdeného psíka. Prežijú krásne vianočné sviatky spolu s ich chlpáčom.