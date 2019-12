Norbert Daniš je mimoriadne nadaný klavirista. Hre na klavíri sa venuje už od štyroch rokov, na konzervatórium nastúpil v čase, keď mal len dvanásť. Norberta aj jeho brata Karola priviedol k hudbe ich otec. Po koncertnom turné v Spojených štátoch amerických získal v roku 2009 štipendium na hudobnej akadémii v Pensylvánii. V júli tohto roku prijal pozvanie do Dobrého rádia a bol hosťom dopoludňajšieho vysielania. V čase Vianoc vydal video s vianočnou skladbou Carol of the Bells, z ktorej budete mať zimomriavky, vyčarí vám úsmev na tvári a poteší vaše srdcia a uši.