Ľubomíra Somodiová

Súrodenci nikdy neboli pohromade. Pred Vianocami si ich všetkých 7 konečne adoptoval milujúci pár

Howthornovci si mysleli, že si dieťa nikdy neadoptujú. Nakoniec si osvojili sedem súrodencov, s ktorými sa osud nemaznal.

Najkrajšie Vianoce v rodine Hawthornovcov — Foto: Facebook/Happily Ever Hawthorn

ARKANSAS 23. decembra - Terri a Michael Hawrthornovci sa pred rokmi rozhodli, že si do pestúnskej starostlivosti vezmú nejaké deti. Sami už pritom mali dcéru Micah. „Naše prvé slová boli, poďme do toho na pár rokov, ale neadoptujeme si žiadne dieťa," povedala Terri pre portál The Epoch Times.

Napriek tomu svoj názor zmenili. Nakoniec sa rozhodli, že si adoptujú dve deti, sestry Korgen a Haizlee. Zďaleka to však nebol koniec. Dievčatá mali ďalších päť súrodencov, ktorí boli ešte stále v pestúnskej starostlivosti. Hawthornovci boli rozhodnutí, že si ich privedú domov, aby mohli byť súrodenci pohromade.

Howthornovci. Foto: Facebook/Happily Ever Hawthorn

Súrodenci nemali jednoduchý život

Všetci siedmi súrodenci si toho zažili dosť. Pendlovali medzi rôznymi rodinami a školami a tri roky boli v štátnej starostlivosti. Podľa ich slov často nemali čo jesť a ani vlastnú postel, na ktorej by spali. „K jedlu sme sa dostali len vtedy, keď nám sused podhodil balíček čipsov," povedala Kyndal, jedna z piatich súrodencov, ktorí sa konečne pripojili k Hawthornovcom.

Proces adopcie nebol prechádzkou ružovou záhradou. Terri a Michael bojovali mesiaci, kým im to súd nakoniec odklepol. Stal sa tak z toho najlepší vianočný darček, aký si mohli súrodenci priať - byť pokope a mať starostlivých a milujúcich rodičov.

Bol to ťažký boj. Foto: Facebook/Happily Ever Hawthorn

Najlepšie Vianoce

Terri a Michael majú obrovskú radosť, že sa im nakoniec podarilo adoptovať všetkých sedem súrodencov. „Sú požehnaním," povedala Terri. „Každé ráno, keď sa zobudia, sa spoločne chichúňajú, v ich tvárach je badať úsmev a šťastie. To je niečo, čo má pre mňa naozajstnú hodnotu," dodala mama.

„Sú to najlepšie Vianoce, aké som si kedy mohla predstaviť," povedala so slzami v očiach Kyndal. Micah, ktorá je staršia ako jej novo adoptovaní bratia a sestry, urobila niekoľko spomienkových fotografií, aby nezabudli na ich veľký deň.