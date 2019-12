Dominika Pacigová

Dnes o 08:50 čítanie na minútu 0 zdieľaní Mirka Partlová dostala ten najkrajší vianočný darček. Stala sa mamou

Mirka Partlová sa spolu s manželom stali krátko pred Vianocami rodičmi. Meno synčeka zatiaľ neprezradili.

BRATISLAVA 23. decembra - Mirka Partlová prežíva nádherné obdobie. Svojich fanúšikov prekvapila niekoľkokrát. V tichosti a tajnosti sa vydala za Mateja Gálisa, po ôsmich mesiacoch od sobáša sa na Instagrame pochválila, že spolu s manželom čakajú bábätko.

Šťastná mama

Mirka Partlová si stráži svoje súkromie, no pred 18 týždňami oznámila na Instagrame, že čaká bábätko. „Keďže vás máme všetkých radi, tak vám chceme ako prví oznámiť našu novinku. Držte nám palce a prosíme médiá o rešpektovanie súkromia, (upozorňujem dopredu, nebudem odpovedať). Chceme si to užiť naplno ako rodina. Veď to nie je Nobelova cena. Len šťastie, ktoré máme,“ napísala na sociálnej sieti.

Krátko pred Vianocami sa stala mamou. Opäť svojich fanúšikov informovala prostredníctvom sociálnej siete. „Moji muži. Ďakujem za tento dar v živote. Trošku nás vytrápil, ale sme obaja zdraví. Matej Gális sa už o nás stará a krajší darček pod stromček sme si ani nemohli priať. Tak vitaj medzi nami J.D.G. Už teraz ťa nekonečne milujeme,“ uviedla.

Zo synčeka má veľkú radosť aj jej manžel. Ten taktiež zdieľal fotku na sociálnej sieti. Obaja však meno synčeka neprezradili, uviedli iba iniciály J.D.G. Prajeme veľa zdravia a šťastia.