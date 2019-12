TASR

Tipsport liga: Košice v derby vyhrali v Poprade a pred Slovanom majú náskok štyri body

Dobrú formu má aj Trenčín, ktorý uspel v piatom stretnutí za sebou a na štvrtej priečke tabuľky sa bodovo odpútal od Popradu.

Na snímke hráč Popradu Petr Ulrych (vpravo) a hráč Košíc Martin Belluš — Foto: TASR/Oliver Ondráš

Bratislava 22. decembra (TASR) - Vedúci tím hokejovej Tipsport ligy HC Košice sa na Vianoce naladil hladkým víťazstvom v šlágri nad Popradom 4:0. Pripísal si tak už okrúhle desiate víťazstvo v sérii, ak sa berie do úvahy aj to od administratívneho stola proti Liptovskému Mikulášu.

Dobrú formu má aj Trenčín, ktorý uspel v piatom stretnutí za sebou a na štvrtej priečke tabuľky sa bodovo odpútal od Popradu. Naopak, Liptovský Mikuláš nezvíťazil na ľade Miškovca ani v šiestom stretnutí v decembri. Na poslednej priečke má už osembodový odstup od Nových Zámkov, ktoré proti Detve bodovali naplno druhýkrát v rade.

Košice vo veľkom derby zdolali Poprad

Poprad vo veľkom derby Východniarov proti Košiciam nastúpil na tri kompletné obranné formácie vystužené mladíkom Božoňom. Do zostavy „kamzíkov" sa po zranení palca vrátil útočník Matúš Paločko. Košice mali viac z hry. Na prvý gól sa čakala až do 12. minúty, kedy Klhůfek vymiešal Vošvrdu a popod jeho betóny poslal puk do siete. V závere sa domáci predrali po Kochovej chybe do nájazdu 2 na 1. Kundrik však v zakončení mieril iba do pripraveného Škorváneka.

V úvode druhého dejstva hrali hostia presilovky, počas ktorej ušlo duo Zagrapan - Takáč. Druhý menovaný však opäť nechal vyniknúť Škorváneka. „Oceliari" napokon v početnej výhode zahrali biliardovú akciu. Na jej konci bol úspešný strelec Belluš - 0:2. Domáci sa tlačili do útoku. Na ich narastajúci tlak reagovala hosťujúca lavička oddýchovým časom.

Obraz hry sa nezmenil ani v tretej tretine. Odpoveď z domácej strany neprichádzala a tak boli opäť na ťahu hostia. Na konci 45. minúty hrali Popradčania v šestici. V nariadenej presilovej hre najprv pohrozil v dobrej šanci Zagrapan, no potom Košice zavreli domácich v obrannej tretine. Na konci peknej kombinácie bol český legionár Květoň, ktorý sa parádne trafil do šibenice Vošvrdovej bránky - 0:3.

Domáci skúsili v závere riadnej hracej doby hru bez brankára. Počas nej pečatil konečný výsledok strelou cez celé klzisko hosťujúci obranca Růžička. Košice tak natiahli víťaznú šnúru už na 10 zápasov. Naopak Popradu sa skončila na čísle 9. Brankár „oceliarov" Stanislav Škorvánek vychytal svoje prvé čisté konto v sezóne.