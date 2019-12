TASR

Dnes o 16:18 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Lyžovanie-severská-SP: Jarl Magnus Riiber sa stal v víťazom nedeľňajších pretekov

Druhé miesto obsadil so stratou 2,8 s ďalší nórsky združenár Jörgen Graabak.

Ilustračná fotka — Foto: TASR

Ramsau am Dachstein 22. decembra (TASR) - Nór Jarl Magnus Riiber sa stal v víťazom nedeľňajších pretekov Svetového pohára v severskej kombinácii v rakúskom Ramsau am Dachstein. Pre 22-ročného Nóra to bol už šiesty triumf v tejto sezóne. Druhé miesto obsadil so stratou 2,8 s ďalší nórsky združenár Jörgen Graabak a tretí skončil víťaz sobotňajších pretekov Nemec Vinzenz Geiger.