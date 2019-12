Bojnický kračún opäť pripomenul zvyky z obdobia zimného slnovratu

TASR

Bojnice 22. decembra (TASR) - Staroslovanské zvyky, folklór, oheň či remeslá opäť priniesol do centra Bojníc Bojnický kračún. Už šiesty ročník festivalu zimného slnovratu oživil Hurbanovo námestie v piatok (20. 12.) a sobotu (21. 12.) a jeho návštevníkom mal pripomenúť duchovnú stránku vianočného obdobia.

„Bojnický kračún je hlave o našich predkoch, ktorí oslavovali tieto krásne sviatky s ohňom, v kruhu blízkych, modlili sa za úrodu, za základné veci, ktoré potrebujú, modlili sa za lásku, aby boli zdraví. Je to vrátenie sa k našim koreňom, byť pokojný, láskavý, múdry, vážiť si prírodu a všetko okolo nás," povedal pre TASR jeden z organizátorov podujatia Juraj Kupčok.

Kračún označuje podľa neho zimný slnovrat, keď je najdlhšia noc a potom už začína svetlo, čiže sa budú dni predlžovať. „Aj program sa snažíme spraviť s odkazom na zimný slnovrat. Pozývame ľudí, ktorí sa snažia žiť životom našich predkov, ako je Košovan, Hájiček, Hrzda a hlavne i Mimikry, ktoré robia obradný tanec," konkretizoval.

Oheň na podujatí zosobnili i sokoliari Aquila so svojou ohňovou šou. „Dôležitá vec je i zapaľovanie ohňov, tento rok sme to urobili inak, jeden zapaľovala staršia pani ako odkaz našich predkov, ďalší dieťa ako naše pokolenie a potom muž a žena, bez ktorých by sme tu neboli," vysvetlil Kupčok.

Obdobie zimného slnovratu bolo v minulosti spojené s viacerými zvykmi, ktoré praktizovali starí Slovania. „Snažili sa zapaľovať ohne a tieto preskakovali, okrem toho vysväcovali priestor svetlom, ktorý z ohnísk vznikal. Vysväcovali ho preto, aby vyhnali všetkých zlých duchov a očistili priestor. Potom si do rúk brali dary zeme, ako sú obilie, žito, pšenica, to, čo si dopestovali, podržali to v rukách a potom hádzali do ohňa pre to, aby očistili svoje telo od chorôb," priblížil Jozef Tomík zo sokoliarov Aquila.

Podujatie pripravilo občianske združenie Naše Bojnice a Oblastná organizácia cestovného ruchu región horná Nitra - Bojnice spolu s partnermi.