Grantový program pre lepší život bude pomáhať aj v roku 2020

Tatranci majú možnosť žiadať o zdroje z druhého ročníka grantu do konca decembra.

Vysoké Tatry 22. decembra (TASR) – Grantový program „Pre lepší život v meste Vysoké Tatry" bude pomáhať aj v roku 2020. Posledné tri projekty z celkovo deviatich v rámci premiérového ročníka potešili hlavne škôlkarov. Tatranci majú možnosť žiadať o zdroje z druhého ročníka grantu do konca decembra. „Takéto projekty pomáhajú deťom rásť. Vďaka nim spoznávajú prírodu a vedie ich to k tomu, aby si ju vážili. Je to jedna z ciest, ako vzdelávať mladšiu generáciu," reagoval primátor Vysokých Tatier Ján Mokoš na náučný chodník, ktorý zrealizovali vďaka dotácii v škôlke Novom Smokovci.

Vďaka nemu budú ako správni Tatranci doslova poznať každý jeden strom, ktorý im za oknami rastie. Malí žiaci z Materskej školy (MŠ) v Tatranskej Lomnici si vďaka novým vyvýšeným záhonom vypestujú vlastnú zeleninu či bylinky. „Vypestujú si tu všetko to, čo poznajú možno len zo supermarketov. Naučia sa o to starať, aby pochopili, čo všetko treba spraviť, kým sa tieto lahôdky dostanú na ich tanier. Sme vďační grantovému programu za podporu. Školy vo Vysokých Tatrách takúto pomoc potrebujú," uviedla riaditeľka MŠ v Tatranskej Lomnici Alena Jankulíková. V MŠ v Tatranskej Kotline si zase deti precvičia a vycibria svoju motoriku vďaka novým preliezačkám, kladinám, lanovej hôrke či závesným hojdačkám. „Realizácia projektu priniesla našim deťom radosť z pohybu, z objavovania niečoho nového a hlavne rozvoj osobností detí v pohybovej oblasti. Prispieva to aj k ich zdravému vývinu," zhodnotila Martina Nováková, poverená riadením MŠ v Tatranskej Kotline.

Dokončené projekty MŠ dali bodku za realizáciou zámerov z prvého ročníka grantového programu, kde sa dohromady prihlásilo 23 žiadateľov. "Prehĺbenie spolupráce s najväčším investorom vo Vysokých Tatrách hodnotíme veľmi pozitívne. Verím, že táto spolupráca bude dlhé roky pokračovať," upozornil primátor. Riaditeľ horských stredísk vo Vysokých Tatrách Dušan Slavkovský dodal, že záujem o pridelenie grantu príjemne prekvapil a zároveň potvrdil správnosť tohto rozhodnutia.

Druhý ročník grantového programu bol vyhlásený koncom októbra, pričom celková suma určená na podporu je rovnako ako tento rok 20.000 eur. „O podporu z programu sa môžu uchádzať iba právnické osoby s pôsobnosťou na území Vysokých Tatier a subjekty, ktorých aktivity sa realizujú v meste," objasnil Slavkovský s tým, že žiadosť o grant môžu podať vyplnením formulára na internete. Jeden projekt môže byť podporený najviac sumou 3000 eur a o pridelení grantu rozhodne hodnotiaca komisia. Cieľom grantového programu je podpora verejnoprospešných aktivít, ale aj motivácia ľudí a organizácií k identifikácií možností pomoci v prospech miestnej komunity. Tento rok grant podporil projekty z oblasti športu, kultúry i mládeže.