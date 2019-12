TASR

Hokej-MS18-ženy: Slovenky sa chcú pevne usadiť medzi elitou

Bratislava 22. decembra (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia žien do 18 rokov by sa chcela pevne usadiť v najvyššej divízii majstrovstiev sveta. Na svetovom šampionáte v Bratislave (26. decembra do 3. januára) chcú slovenské reprezentantky potvrdiť dobrú hru z prípravy, tréner Peter Kúdelka svojim zverenkám verí.

Tréner SR vo štvrtok oznámil záverečnú 22-člennú nomináciu na MS, šampionát odštartuje na zimnom štadióne Vladimíra Dzurillu v bratislavskom Ružinove. Slovenky si po prvý raz v histórii vybojovali postup medzi elitu v januári tohto roka. V A-skupine I. divízie majstrovstiev sveta hokejistiek tejto vekovej kategórie v rakúskom Radentheine vyhrali nad Rakúskom 1:0, Maďarskom 3:2 aj Dánskom 3:1. Postup im nezmarila ani prehra s Talianskom 2:5, pretože v rozhodujúcom dueli zdolali Nemky 5:1. "Verím, že sa pevne usadíme v najvyššej kategórii, a že táto ambícia nie je nesplniteľná," povedal tréner Kúdelka.

Ženská juniorská reprezentácia je pokope s krátkou pauzou už od 9. decembra, keď sa v Bratislave zišla pred decembrovým Turnajom štyroch krajín vo švédskom Tyringe. Kúdelka odvtedy pracoval s 26-členným kádrom, z ktorého nakoniec po záverečných škrtoch zostalo 20 korčuliarok a tri brankárky. „Vychádzali sme hlavne zo skúseností, ktoré sme nadobudli na decembrovom turnaji vo Švédsku. Dali sme v záverečnej príprave priestor aj hráčkam z reprezentácie do šestnásť rokov, ktorá sa predstavila na turnaji v Budapešti. V takomto zložení sme trénovali uplynulé tri dni a nakoniec sme spravili záverečné rozhodnutie," uviedol Kúdelka pre hockeyslovakia.sk.

Svetový šampionát na Zimnom štadióne Vladimíra Dzurillu sa začne vo štvrtok 26. decembra. Slovenky hneď na druhý sviatok vianočný odštartujú svoje účinkovanie na MS duelom so švédskymi rovesníčkami. O deň neskôr nastúpia proti Švajčiarsku a účinkovanie v B-skupine zakončia 29. decembra zápasom proti Česku. „Ukázali sme veľmi dobrú tvár na turnaji vo Švédsku so súperkami, ktoré sú v prvej skupine na MS. Verím, že našu dobrú pripravenosť ukážeme počas MS a že naše výkony budú od zápasu k zápasu lepšie," dodal Kúdelka.

Skupiny na MS v tejto kategórii sú rozdelené podľa výkonnosti, prvé dve družstvá v A-skupine (USA, Kanada, Fínsko, Rusko) postúpia priamo do semifinále. Štvrtý tím z A-skupiny sa vo štvrťfinále strene s prvým z B-skupiny a tretí z "áčka" narazí na druhý tím z "béčka". Tretí a štvrtý tím z B-skupiny sa stretne v dueloch o udržanie v A-kategórii, hrať sa bude na dve víťazstvá. Neúspešní štvrťfinalisti sa stretnú v súboji o 5. miesto.