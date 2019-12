TASR

Dnes o 08:44 čítanie na minútu 0 zdieľaní Od pondelka bude MHD v Bratislave premávať v režime školských prázdnin

Od pondelka do 7. januára nebude premávať autobus linky 133. Informuje o tom Dopravný podnik Bratislava (DPB) na svojom webe.

Ilustračná fotka — Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 22. decembra (TASR) - Od pondelka 23. decembra do utorka 7. januára 2020 bude bratislavská MHD premávať podľa cestovných poriadkov platných pre režim školské prázdniny. Od pondelka do 7. januára nebude premávať autobus linky 133. Informuje o tom Dopravný podnik Bratislava (DPB) na svojom webe.

Na Štedrý deň (24. 12.) budú linky MHD premávať podľa režimu víkend a sviatok. Denné linky budú postupne ukončované po 17.00 h. Od 18.00 h sa začne premávka nočných liniek MHD, ktoré budú premávať až do polnoci v posilnenom intervale 30 minút. Od polnoci budú jazdiť podľa bežných cestovných poriadkov nočných liniek. Linka 69 bude na Štedrý deň premávať len do 14.00 h a linka 901 do 18.00 h. Na Prvý a Druhý sviatok vianočný (25. – 26. 12.) linky MHD budú premávať podľa režimu víkend a sviatok. Linka 69 nebude jazdiť.

Na Silvestra (31. 12.) budú električkové linky 3, 4 a 9 premávať celú noc. Do 2.30 h rána budú jazdiť každých 15 minút a od 2.30 h každých 30 minút. „Nočné linky N21, N29, N31, N33, N34, N37, N44, N47, N53, N55, N61, N70, N74 a N80 budú posilnené zhustením intervalu na 30 minút. Nočné linky N72, N93 a N95 budú posilnené zhustením intervalu na 15 minút v čase od 23.30 h do 2.30 h a následne na 30 minút," spresnil DPB. Pre spoje N56, N91 a N99 platí štandardný cestovný poriadok bez posilnenia.

V rámci osláv Nového roka 2020 v Bratislave presmerujú od 20.00 do 2.00 h vybrané linky MHD na odklonové trasy. Električka linky 1 bude premávať po trase Hlavná stanica - Blumentál - Špitálska - Nám. SNP - Obchodná - Hlavná stanica. Električka linky 4 po trase Karlova Ves - tunel - Námestie SNP - Špitálska - Trnavské mýto – Železničná stanica Nové Mesto/Zlaté Piesky. Autobus linky 29 bude jazdiť po skrátenej trase Devínska Nová Ves - Most SNP. Autobus linky 50 v smere na OD Slimák bude premávať odklonom medzi zastávkami Aupark a Twin City. Autobus N33 bude medzi zastávkami Most SNP a Twin City jazdiť obchádzkou cez Petržalku a autobusy 29 a N33 budú pod Mostom SNP zastavovať na iných zastávkach než obvykle.

V stredu 1. januára 2020 linka 69 nebude premávať a linka 801 vykoná prvý odchod až o 6.46 h zo Železničnej stanice Rusovce a o 6.55 h z Rajky, 6. januára linka MHD 69 nebude premávať a popoludní a večer bude premávať posilová autobusová linka 131 z Hlavnej stanice k vysokoškolským internátom.