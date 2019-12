TASR

Vianočnú slávnosť organizujú v Štrbe už 30 rokov

Ilustračná fotka — Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Štrba 22. decembra (TASR) – Poslednú nedeľu pred Štedrým dňom organizujú v podtatranskej obci Štrba slávnosť, ktorá je súčasťou príprav na Vianoce. Vianočnú slávnosť pripravujú miestni už tri desiatky rokov a podľa starostu Michala Sýkoru sa na nej už od počiatku stretávajú obyvatelia každého veku či vierovyznania.

„Robíme to od roku 1990, to bola prvá taká akcia po revolúcii a jej hlavným mottom je spolupatričnosť obyvateľov obce. Aj v erbe máme ruku svätého Ondreja, ktorá drží dva kríže – latinský a svätoondrejský. Má to aj takú duchovnú myšlienku, keďže polovica našej obce sú katolíci a polovica luteráni a pôsobí u nás evanjelická, rímskokatolícka a apoštolská cirkev," objasnil Sýkora.

Tento rok sa podujatie koná s podtitulom „Otváranie dverí Vianoc podtatranských" a hlavným mottom je „Dopraj Bože svojmu dielu večné trvanie". Podľa starostu má pripomenúť miestnym atmosféru Vianoc a zároveň ľudí spájať. „Okrem našich folklórnych súborov sa na pódiu predstavia aj cirkevné spevokoly, ktoré pôsobia v obci. Hosťom jubilejného 30. ročníka sú Pohorelskí chlopi," dodal. Podujatie končí ohňostrojom, rozozvučia sa oba kostolné zvony a všetci účinkujúci spolu spievajú Tichú noc. Program sa začína o 17.00 h na pódiu pri tamojšom obecnom úrade.

V regióne veria, že aj napriek teplému počasiu budú Vianoce v Tatrách a okolí biele. Predpovede hovoria, že nasnežiť by malo hlavne vo vyšších polohách. „Už aj na Slovensku sa čoraz častejšie stáva, že ľudia trávia sviatky mimo svojich domovov a hotely by tak mali byť plné aj počas Vianoc. Lyžovať aj bežkovať sa bude dať, ale predsa viac snehu prinesie návštevníkom ešte krajšiu atmosféru. Keď už aj inde sneh nebude, u nás musí byť," skonštatoval s úsmevom Sýkora.

Zároveň upozornil aj na silvestrovské podujatie, ktoré sa bude konať na Štrbskom plese 31. decembra. Hostia sa môžu tešiť na zabíjačku, kultúrny program, zakúpiť si môžu 0-eurovú bankovku, ktorú obec vydala a miestni tradične pokrstia vianočnú vločku, čím oficiálne odštartujú zimnú turistickú sezónu.