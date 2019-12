TASR

Biatlon-SP: Johannes Thingnes Bö v stíhačke dominoval a zvýšil náskok v SP

Triumfoval s 22-sekundovým náskokom pred domácim Quentinom Fillonom-Mailletom.

Johannes Thingnes Bö — Foto: TASR

Le Grand Bornard 21. decembra (TASR) - Najlepší biatlonista prebiehajúcej sezóny Johannes Thingnes Bö nenašiel premožiteľa v sobotňajších stíhacích pretekoch v rámci 3. kola Svetového pohára vo francúzskom Le Grand Bornard. Triumfoval s 22-sekundovým náskokom pred domácim Quentinom Fillonom-Mailletom. Až s odstupom minúty prišiel do cieľa tretí Nór Vetle Sjaastad Christiansen.

V priaznivých poveternostných podmienkach sa pretekári dopúšťali malého množstva chýb. Bö vybehol na trať ako štvrtý a na prvej streľbe v ľahu minul raz, no potom sa už do konca pretekov nepomýlil. Postupne znižoval stratu súperov a k poslednej stojke prišiel na čele bok po boku s Fillonom-Mailletom. Francúz, ktorý obsadil v šprinte tretie miesto, neurobil chybu počas celej súťaže, no na poslednom bežeckom okruhu na Nóra nestačil. Tretí Christiansen na cieľovej čiare predstihol druhého zo šprintu Tarjeia Böa.

Johannes Thingnes Bö zaznamenal štvrté víťazstvo v tejto sezóne. Slováci v stíhacích pretekoch neštartovali, žiaden z nich sa v šprinte nedostal medzi najlepších šesťdesiat.

výsledky - stíhacie preteky mužov (12,5 km):

1. Johannes Thingnes Bö (Nór.) 30:07,8 min. (1 trestné kolo), 2. Quentin Fillon Maillet (Fr.) +22 s (0), 3. Vetle Sjaastad Christiansen +1:00,0 (1), 4. Tarjei Bö (obaja Nór.) 1:01,7 (2), 5. Benedikt Doll (Nem.) 1:23,8 (3), 6. Emilien Jacquelin (Fr.) 1:32,3 (2), 7. Martin Fourcade (Fr.) +1:32,5 (2), 8. Erlend Bjöntegaard (Nór.) +1:42,0 (5), 9. Arnd Peiffer (Nem.) +1:51,6 (1), 10. Simon Schempp (Nem.) +1:58,3 (0)

celkové poradie SP (po 6 z 24 pretekov):

J. T. Bö 314 bodov, 2. T. Bö 265, 3. Fillon Maillet 238, 4. Simon Desthieux (Fr.) 235, 5. Alexander Loginov (Rus.) 235, 6. Martin Fourcade (Fr.) 227

poradie v stíhacích pretekoch (po 2 z 6 pretekov):

1. J. T. Bö 120 bodov, 2. Fillon Maillet 86, 3. Jacquelin 86, 4. Loginov 82, 5. T. Bö 81, 6. Doll 67